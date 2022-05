Krista ledde sin hejarklack till seger, Linda måste välja mellan final och fotbollsmatch

Säg Stafettkarnevalen och de flesta finlandssvenskar lyser upp vid minnet. De flesta av oss har deltagit i karnevalsyran på Olympiastadion under skoltiden och minns det som ett glatt och medryckande evenemang. Det gäller också kändisar som Krista Siegfrids och Linda Sällström.

– Jag har så många härliga minnen från Stafettkarnevalen! Jag var med och sprang i alla stafetter som bara var möjliga, men jag var nog bäst på längre sträckor, som 600 meter, säger Krista Siegfrids.

Hon är just nu fullt sysselsatt med inspelningarna av tv-serien Krista's road to Eurovision, men har absolut inget emot att ta en kort paus från Eurovisionsbubblan för att blicka tillbaka till sin egen skoltid, först i Kaskö lågstadieskola och sedan i Närpes högstadieskola.

– Stafettkarnevalen var skolårets höjdpunkt, det var något att vänta på hela året. Vi åkte med buss från Kaskö till Helsingfors, övernattade på någon skola, sov i sovsäck på golvet och förstås var vi till Borgbacken. Det var som en superrolig skolutfärd, minns Krista Siegfrids och blir nostalgisk vid minnet.

Hon var dansare redan som barn och tränade gymnastik på fritiden, så hon var i fysiskt god form.

– Kaskö deltog med många lag i de olika stafetterna, jag har sprungit i både mixed stafetter och masstafetten. Jag minns att det var så himla kul att springa på Olympiastadion. Stämningen var alltid toppen!

I Finlands minsta stad Kaskö finns ingen svensk högstadieskola, utan eleverna fortsätter sin skolgång i grannstaden, i Närpes högstadieskola. Där fick Krista Siegfrids möjlighet att pröva på något som var ännu roligare än att löpa.

– Visst sprang jag några stafetter i högstadiet också, men det som blev ännu viktigare för mig var hejarklacken. Närpes hade en stor och högljudd hejarklack och vi satsade allt på karnevalen. När jag gick i årskurs 9 var jag och några kompisar hejarklacksledare och det var fantastiskt kul! Dessutom vann vi hela tävlingen!

Under vintern 2001 hade hejarklacken, under Kristas och kompisarnas ledning, skrivit nya ramsor och övat flitigt. Det gav resultat, för enligt tävlingsjuryn hade hejarklacken framfört sitt väl inövade program under stor disciplin.

– Vi fick gå ner på gräsmattan och upp på prispallen för att ta emot vårt förstapris! Det var en höjdpunkt, berättar Krista Siegfrids.

Hon har också återvänt till Stafettkarnevalen i vuxen ålder, då hon 2015 var inbjuden som artist för att underhålla publiken på Stadion.

– Jag har varit med om allt man kan göra på Stafettkarnevalen – sprungit, hejat och sjungit!

Du kan läsa vad Krista Siegfrids sa i en HBL-intervju i maj 2015 här.

Också fotbollsspelaren Linda Sällström har deltagit i alla stafetter som var möjliga under hennes skoltid.

Hon är uppvuxen i Vanda och har respresenterat både Dickursby skola och Helsinge skola i Stafettkarnevalen, men därefter bytte hon till grannstaden Helsingfors för att gå i gymnasiet på Brändö.

– Det var alltid jättebra stämning på Stafettkarnevalen. Och det var roligt att få springa på Olympiastadion. Speciellt minns jag att jag har varit med i 4x100 meter och där klarade sig vår skola riktigt bra något år. Men jag har också varit med i hejarklacken och burit på maskoten, en glad Vandalax, säger Linda Sällström.

Några medaljer blev det inte för Lindas skolor på karnevalerna, även om hon var med under alla år, från årskurs 3 till gymnasiet. Däremot har hon samlat på sig massvis med fina minnen.

– Jag var mycket aktiv redan på den tiden, så ibland krockade mina tidtabeller. Det hände flera gånger att jag hade fotbollsmatch samtidigt som skolans lag skulle springa final. Då fick läraren och tränaren tillsammans försöka avgöra var jag skulle vara med, för jag kunde ju inte vara på två idrottsplaner samtidigt, minns hon.

Masstafetten är kanske den stafett som flest elever har erfarenhet av, också Linda.

– Jag har också sprungit barfota över Stadions gräsmatta.

Numera tar Linda Sällström alltid på sig fotbollsskorna när hon springer på Olympiastadion, då hon är en av fotbollslandslagets stjärnspelare. Under skoltiden tränade hon aktivt flera olika sportgrenar, och fotbollen var inte nummer ett.

– Jag satsade mest på friidrotten som barn. Jag är faktiskt finsk mästare i både stav och häck i klassen för flickor under 15 år. Det var först när jag blev uttagen till ungdomslandslaget i fotboll som jag valde att satsa på fotbollen på heltid, berättar Linda sällström.

Vilka minnen har du från Stafettkarnevalen? Blötte regnet ner gräsmattan lagom till masstafetten eller brände du ansiktet i solen på läktaren? Har du vunnit din första medalj på Stafettkarnevalen? Eller var du en av dem som alltid fick stanna kvar i skolan när de sportiga åkte i väg till Olympiastadion och intilliggande Borgbacken? Dela dina karnevalsminnen med oss på HBL. Skicka in ett foto eller ett par rader text till petra.miettinen@hbl.fi så kanske ditt minne kommer med i stafettminnenas kavalkad.

Du kan också dela med dig av dina minnen via detta formulär: