Krisstämning lyfter guldpriset

Det slås återigen nya prisrekord på marknaden för ädla metaller i coronakrisens spår. Guldpriset, som har gått upp 30 procent hittills i år, lyfter till nya historiska toppnivåer.

Det så kallade spotpriset på guld lyfte under natten till måndagen till över 1 985 dollar per uns (31,1 gram), vilket grovt räknat blir kring 55 000 euro per kilo. Priset kyldes av något efter toppnoteringen, bland annat till följd av ett betydligt starkare inköpschefsindex än väntat för juli månad från Kina.

Bakom trycket uppåt på guldpriset ligger en ökad jakt på säkra placeringar när oron för stora ekonomiska konsekvenser till följd av pandemin breder ut sig bland investerare. Därtill bidrar den ökade spänningen mellan världens två största ekonomier, Kina och USA, vilket försämrar utsikterna för en snabb global återhämtning.

Ytterligare en faktor som ökar oron just nu är att USA:s kongress har svårt att hitta en uppgörelse om ett nytt stödpaket i coronakrisen.

Även dollarn, normalt också betraktat som en någorlunda säker tillflyktsort för investerare i orostider, stärks något på valutamarknaden efter en tids kräftgång som förra veckan sänkte dollarn till den lägsta nivån på över två år.