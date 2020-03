Krisarbetare om toapappershamstrandet: "Reptilhjärnan styr vårt behov av trygghet"

Vetskapen om att en coronaepidemi står för dörren också i Finland har orsakat panik i snabbköpen. Enligt krisarbetaren Ann-Charlotte Kjerulf handlar hamstrandet av toalettpapper om att tillfredsställa vårt behov av trygghet.

På skogsbolaget Metsä Group bekräftar man att efterfrågan på toalettpapper har ökat markant de senaste veckorna.

– Jag har inga siffror på det ännu, men vi har ökat våra leveranser av toalettpapper, inte bara i Norden utan globalt, säger försäljningsdirektör Jari Sillanpää på Metsä Tissue.

Största delen av det toalettpapper som säljs i Finland kommer från bolagets fabrik i Mänttä. I Sverige tillverkas toalettpappret i Mariestad, Nyboholm och Pauliström.

– Den första försäljningstoppen kom då de danska myndigheterna gick in för att stänga landets skolor. Då ökade efterfrågan på toalettpapper i Danmark, säger Sillanpää.

Bolaget har än så länge inte tvingats trappa upp produktionen för att hålla jämna steg med efterfrågan, men enligt Sillanpää följer de med situationen och justerar produktionen om situationen kräver det.

– Nej, jag har aldrig sett något liknande, säger Sillanpää.

Krisarbetaren Ann-Charlotte Kjerulf föreläser regelbundet vid Åbo Akademi om vårt sätt att hantera krissituationer.

– Det handlar om vårt behov av trygghet och kontroll. Vi människor vill inte tappa kontrollen i krissituationer, säger hon.

När SPT når henne per telefon i Vasa har hon nyss talat med sin svärdotter som har sett hur folk hamstrar toalettpapper under panikartade former i det lokala snabbköpet.

– Vi är vana vid att allt som vi behöver för att tillfredsställa våra grundläggande behov finns att tillgå. Nu tror många att vissa varor kan ta slut i affärerna.

Kjerulf understryker att vi människor ofta styrs av känslor och rädslor i krissituationer.

– Coronaviruset utgör ett hot mot vardagen, vår hälsa och våra liv. Reptilhjärnan styr vårt behov av trygghet och säger till oss att vi ska samla på oss förnödenheter i ladan, säger hon.

Reptilhjärnan är en skämtsam benämning av de delar av människans hjärna som är verksamma vid driftpräglade beteenden och grundläggande biologiska funktioner.

– Att hamstra toalettpapper är ju egentligen ganska irrationellt eftersom coronaviruset sällan ger upphov till diarré.

Ann-Charlotte Kjerulf tror ändå inte att paniken slår om till masshysteri.

– Jag tycker att medierna och politikerna har hanterat situationen väl och att ingen, med undantag av den politiska oppositionen, har försökt haussa upp situationen. Det enda jag har svårt att förstå är varför myndigheterna ska skicka pappersbrev om coronaviruset till hela befolkningen. Med tanke på hur Posten fungerar i det här landet så får vi väl breven om några månader.