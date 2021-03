Kris tvingar fram rockad i Slovakiens regering

Satt under stark press på grund av sin virushantering meddelar Slovakiens premiärminister Igor Matovic att han avgår. Men han vill stanna kvar i regeringen som finansminister.

I början av pandemin klarade sig Slovakien relativt bra. Under den tredje vågen bågnar vårdsystemet under trycket och nu har landet ett av världens högsta dödstal i covid-19 per capita.

När den tidigare affärsmannen Matovic, som leder det konservativa partiet Vanligt folk, beslutade att köpa in det ryska vaccinet Sputnik V väckte det kontrovers och kritik. Förra utrikesministern Ivan Koircok kallade vaccinet "hybridkrigsverktyg".

Sex ministrar har hoppat av regeringen och ett koalitionsparti kräver att Matovic lämnar den för gott.

Men Matovich har andra planer och föreslår en rockad med nuvarande finansministern och partikamraten Eduard Heger. När avgången och bytet ska ske har han inte aviserat.