Kris Kristofferson lägger gitarren på hyllan

Countrysångaren och skådespelaren Kris Kristofferson har officiellt meddelat att han drar sig tillbaka, rapporterar Best Classic bands.

Beskedet kom i ett pressmeddelande från agenturen Morris Higham Management på onsdagen, där det uppges att Kristoffersons son John nu ska ta över familjens samtliga affärer och framtida projekt "med anledning av faderns pensionering", som skedde i det tysta redan i fjol.

Clint Higham, vd för Morris Higham Management, säger i ett uttalande att Kristofferson är en "artisternas artist".

"Om det fanns ett Mount Rushmore för låtskrivare skulle Kris vara med där", säger Higham och syftar på det berömda presidentmonumentet i USA.

84-årige Kristofferson fick sitt genombrott som sångare och låtskrivare i början av 70-talet. Han har spelat in 30 album och är känd för låtar som "Me and Bobby McGee" som även spelades in av Janis Joplin, samt "Help me make it trough the night" och "Sunday morning coming down".

Han har också medverkat i över 70 filmer och fick 1977 en Golden Globe för bästa skådespelare med "A star is born", där han spelade mot Barbara Streisand.