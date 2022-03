Tankarna fokuseras ganska bra om man vet att man blir hängd i morgon bitti, lär någon klok engelsman ha sagt. Men en mindre dramatisk version av samma sanning gäller politiskt beslutsfattande, såväl för ekonomisk politik som för säkerhetspolitik.

Under min tidigare forskarkarriär blev jag imponerad av hur några länder som ständigt fick leva under ett säkerhetspolitiskt hot också hade lyckats generera extremt snabb ekonomisk tillväxt. Mina publicerade artiklar gällde efterkrigsdecennierna under kalla kriget, och mina paradexempel var Sydkorea, Finland, Taiwan och i viss mån Österrike. För de här länderna stod det efter andra världskriget klart att de inte hade råd med ett ekonomiskt misslyckande. Tänk på Finland, Taiwan och Sydkorea, länder i kläm mellan stormakternas militära och ideologiska strävanden. Om man över huvud taget ville ha kvar sin nationella självständighet måste alla göra sitt och såväl näringslivet som regeringarna och de politiska partierna måste rikta sin uppmärksamhet på det allmänna intresset, i stället för att egoistiskt sträva efter privata vinster.

En annan observation är att den finanspolitiska ansvarskänslan och det politiska systemets förmåga att sköta de offentliga finanserna på ett långfristigt hållbart sätt försvagades generellt i de rika västländerna efter slutet av kalla kriget. Detta har varit synligt i USA där den federala skulden har skjutit i höjden efter millennieskiftet, och EU-länderna har också haft väldigt stora svårigheter i att föra en långfristigt hållbar finanspolitik.

Fenomenet syns inte bara i siffrorna utan även i hur politikerna pratade. Så länge som USA och Västeuropa utmanades av den militärt och ideologiskt starka kommunismen, präglades politikernas snack av ett visst allvar och realism, som man under senare år förgäves har fått leta efter.

Dessa reflektioner har blivit aktuella efter det dramatiska händelseförloppet som utlöstes den 24 februari med Rysslands brutala anfall mot Ukraina. Utan att förringa Ukrainas lidande får man konstatera att krigsutbrottet med en gång på ett positivt sätt har fokuserat tankegångarna både inom EU och i vårt land. Inom EU och de främsta EU-länderna har man snabbt kommit överens om gemensamma uttalanden och sanktioner. Än mer remarkabelt är skiftet i Finland där det verkar växa fram en ny konsensus om en ökad militär beredskap och, framför allt, behovet av nya säkerhetspolitiska arrangemang.

För Finlands del är en sådan konsensus guld värd. Vi behöver en starkare västerländsk säkerhetsgaranti, och såvitt jag kan bedöma är ett Natomedlemskap det överlägset bästa sättet att åstadkomma detta. Förhoppningsvis kommer den nu jäsande säkerhetspolitiska omorienteringen i mål. Säkerhet har förstås ett värde i sig, men man blir också oroad av de signaler som antyder att Finland efter Vladimir Putins anfall nu upplevs som ett mindre attraktivt investeringsobjekt. Till och med turistflödena till Finland förväntas bli svagare på grund av att ett grannland till Ryssland framstår som mindre säkert än förut.

Och i bästa fall skulle denna nyfunna konsensus även föranleda en omvärdering av den ekonomiska politiken, som under senare år har varit alltför bekymmerslös med tanke på vårt stora och växande problem som har med demografin och välfärdsåtagandets finansiering att göra.

Juhana Vartiainen är borgmästare (Saml) i Helsingfors.