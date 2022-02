Kriget mot Ukraina fick helsingforsarna att marschera för fred: "Ut med Ryssland – ner med Putin"

Helsingforsbornas sympatier finns hos det ukrainska folket. De politiska ungdomsförbundens gemensamma fredsdemonstration lockade ut tusentals stadsbor på gatorna på lördagen och budskapet var klart: "Ut med Ryssland – ner med Putin". Så skallade ropen utanför ryska ambassaden.

Uppskattningsvis 10 000 personer deltog i fredsdemonstrationen i Helsingfors, som kunde ordnas i strålande solsken och ett par minusgrader, efter en regnig och på många sätt dyster och grå vecka.

– Det känns trots allt lite hoppfullt att så här många människor ställer upp och visar sin solidaritet med Ukraina och samtidigt motsätter sig Rysslands attacker mot Ukraina, säger Sara von Bonsdorff.

Hon har kommit till Esplanadparken tillsammans med vänner från Svensk Ungdom, bland andra Emmi Piippo och Emma Ringbom, för att delta i demonstrationen We Stand with Ukraine, som alla riksdagspartiers ungdomsorganisationer ordnade tillsammans.

Tillställningen kommer som på beställning, många Helsingforsbor har noga följt nyhetssändningar från Ukraina de senaste dagarna och känt sig maktlösa och frustrerade över att inte kunna göra något, var sig för freden eller för att hjälpa folket i Ukraina. Ungdomarna deltar i marschen för att visa sin solidaritet med det krigsdrabbade landet.

– Jag kände att jag måste göra något konkret för att protestera mot Putin och kriget. Främst handlar det om att visa sin solidaritet med Ukraina, säger Emmi Piippo.

De känner ändå inte att Finland är utsatt för ett direkt hot, även om livet här inte känns lika tryggt som förr.

– Visst måste vi medge att säkerhetsläget i Finland har förändrats. Men jag tycker, precis som president Niinistö sa i fredags, att hotet inte riktas direkt mot oss. Rysslands krig mot Ukraina är en attack mot hela Europa, mot allt det vi tror på, som demokrati, frihet och mänsklighet, säger Piippo.

SU har slagit följe med moderpartiet SFP, som bland annat representeras av riksdagsledamoten Eva Biaudet och hennes man Thomas Forsström.

– De senaste dagarnas händelser i Ukraina är det värsta som många av oss har upplevt. Jag tycker att det är viktigt att visa att vanliga människor i många länder fördömer kriget och står på Ukrainas sida i den här fruktansvärda konflikten, säger Eva Biaudet.

Hon är rörd över att initiativet till demonstrationen kommer från de politiska ungdomsförbunden tillsammans, att Finlands ungdomar visar en enad front mot Rysslands krigshandlingar.

Däremot upplever hon inte att det riktas något direkt hot mot Finland.

– Jag håller med statsminister Sanna Marin om att det inte kommer något gott ur det här kriget, de ekonomiska sanktionerna kommer också att påverka Finlands ekonomi i någon mån. Men något militärt hot riktas inte mot Finland just nu. Samtidigt har det som vi trodde var omöjligt i Europa just blivit verklighet i Ukraina, säger Biaudet.

Liia Pasanen och Tekla Mattsson är två unga Helsingforsbor som nu deltar i sin första fredsmarsch.

– Vi läste om demonstrationen i sociala medier och vill delta. Jag vill på det här sättet stödja Ukraina och stå emot kriget, säger Liia Pasanen, som tidigare har deltagit främst i klimatdemonstrationer.

– Visst känns situationen lite skrämmande, då Finland har Europas längsta gränslinje mot Ryssland. Vi vet inte vad som händer i framtiden, säger Tekla Mattsson bekymrat.

Också Gun Kanerva är orolig över situationen, även om Rysslands anfall mot Ukraina inte kom som en överraskning för henne.

– Jag såg nog vartåt det gick. Men det är sorgligt att vi står inför en invasion återigen. Jag minns Ungernupproret 1956, då var jag i 10-årsåldern och jag stödde Ungerninsamlingen med hela min veckopeng. Jag förde mina slantar till grytan i många veckor, tills damen som vaktade den sade att jag inte behöver ge mera. På den tiden ordnades inga demonstrationer, det var nog främst penninginsamlingen som jag minns, berättar Kanerva.

I dagens läge är hon inte rädd för Finlands säkerhet, men hon är mycket upprörd över att Ryssland har anfallit Ukraina, som är en självstädnig nation.

– Jag hoppas att någon i Ryssland tar sig an Putin på något sätt, att också han likt Caesar har sin Brutus. Det är den enda möjligheten till ett snabbt slut på den här krisen, befarar Gun Kanerva.

Hon har fått sällskap av sin dotter Heike Kanerva, som härmed deltar i sin första demonstration.

– Det här är ett bra tillfälle att visa att det som Ryssland gjort inte är okej. Det verkar faktiskt som om Putin har blivit kvar i det förgångna, han har missat att tiderna förändrats. Också de unga i dagens Ryssland opponerar sig mot hans politik, de unga har vänner runtom i Europa, de längtar inte efter Sovjettiden. Jag tror att många unga ryssar skäms över sin ledare i dag, säger Heike Kanerva.

En del av dessa unga ryssar deltar också i den här demonstrationen. Helsingforsborna Essi Pohto och Maija Tevajärvi målar gula och blå streck på kinderna för att visa sin solidaritet med Ukraina. I deras sällskap ingår också en rysk man från S:t Petersburg, han har bott i Finland i tio år och pratar flytande finska. Men han vågar inte uppge sitt namn, eftersom hans mamma bor kvar i Ryssland och han är oroligför hennes säkerhet.

– Det som händer i Ryssland är fruktansvärt. Även om jag själv aldrig har röstat på Putin känner jag att jag borde ha gjort mer för att han inte skulle ha blivit vald till president. Nu skäms jag över mitt land och skulle gärna byta nationalitet, men det är inte så enkelt, det är en lång och byråkratisk process som kräver oändligt många blanketter och besök hos olika myndigheter, så det har inte blivit av, erkänner han.

– Vi visar vår solidaritet med alla ukrainare, men också med alla vanliga ryssar som är oskyldiga till det här kriget, säger Essi Pohto och ger sitt stöd till vännen.

När demonstranterna lämnar Esplanadparken för att gå längs Södra Kajen, förbi Olympiaterminalen mot S:t Henriks katedral, skallar det taktfasta ropet över Gardesstaden: Venäjä ulos, Putin alas (Ut med Ryssland, ner med Putin). Demonstranterna fyller den ena av gatans två körfiler och tåget ringlar sig söderut, det är många kvarter långt. När de första redan når Fabriksgatan och ryska ambassaden har svansen knappt lämnat Salutorget.

Längs Fabriksgatan väntar ytterligare hundratals människor på att få ansluta sig till skaran, längs trottoaren står folk med ännu flera flaggor och plakat i händerna och hakar på i slagorden.

En bit ifrån de högljudda demonstranterna hörs välklingande körsång. Det visar sig att körsångare från olika körer har samlats i Bergmansskvären för att öva på Terve Ukraina, Eino Leinos hundra år gamla dikt som under veckan har blivit tonsatt av unga studerande vid Sibeliusakademin. Körsångarna är också på väg mot ryska ambassaden, de ska strax uruppföra körversionen av dikten.

– Det är fint att det ordnas olika sätt att visa sitt stöd för Ukraina. Annars känner man sig ganska maktlös, det finns ju inget vi kan göra för att stoppa kriget, säger Tove, som är en av sångarna.

We Stand with Ukraine-demonstrationen var bara en av tre fredsdemonstrationer som ordnades i Helsingfors under lördagen. De två andra samlade också rikligt med deltagare, blågula flaggor vajade runtom i Helsingfors och stadsborna anslöt sig spontant till de olika demonstrationstågen.

Också i Åbo samlade fredsdemonstrationen stora skaror, uppskattningsvis närmare 4 000 personer var på plats framför Åbo domkyrka. En av dem var studerande Sara Joas, som deltog i demonstrationen tillsammans med sina studiekompisar vid Åbo Akademi.

– Det var en mycket internationell stämning, många pratade engelska och förutom ukrainska flaggor fanns där också finska och ryska flaggor. Samtidigt var det en känslofylld tillställning, många var sorgsna, också en del av dem som höll tal grät öppet, berättar Sara Joas.

Trots de dystra nyheterna från bland annat Kiev upplevde Joas och hennes sällskap att demonstationen gav hopp.

– Det var den största demonstrationen jag deltagit i, folk flaggade för fred och stämningen var hoppingivande, säger hon.