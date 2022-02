Kriget i Ukraina – en tidslinje

Klockan 05.00:

Rysslands president Vladimir Putin meddelar att han fattat beslutet att inleda en militär insats i Ukraina.

Ukraina stänger sitt luftrum för civil flygtrafik och ukrainska utrikesministern Dmytro Kuleba meddelar att Ryssland har inlett en fullskalig invasion av Ukraina - inte enbart i de östra delarna av landet. "Ukrainska städer är under attack. Det här är anfallskrig", twittrar han.

Under FN:s säkerhetsråds extrainsatta möte uppmanar generalsekreterare António Guterres Putin att stoppa sina soldater från att attackera Ukraina. Ge freden en chans, sade han i sitt öppningsanförande.

Morgonen:

Rapporter om att kraftiga explosioner hörts på olika håll i landet ramlar in. De kommer från journalister som befinner sig i bland annat närheten av huvudstaden Kiev och landets näst största stad Charkiv. Det förekommer också rapporter om explosioner i städer, däribland hamnstaden Mariupol.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj inför krigslagar i hela landet.

Människor i Ukraina ses köa till bankomater, mataffärer och bensinstationer. Långa bilköar uppstår under dagen på vägarna när människor försöker fly landet. Kievbor utan tillgång till bil försöker ta sig ut ur staden med bland annat tåg.

Ytterligare reaktioner börjar ramla in från omvärlden. Världsledare såsom Natos Jens Stoltenberg och USA:s president Joe Biden fördömer Rysslands militära agerande. President Sauli Niinistö skriver på Twitter att Finland starkt fördömer Rysslands agerande och visar sitt stöd för ukrainarna.

Förmiddagen:

Rapporter om att Ryssland anfaller från norr, öst och söder. Enligt BBC har ryska militärkonvojer korsat gränsen i de nordliga regionerna Chernihiv och Sumy, östliga Luhansk och Charkiv samt sydliga Krim.

Eftermiddagen:

Ukraina bryter alla diplomatiska relationer med Ryssland. Ryska styrkor befinner sig i Kievregionen och intensiva strider som pågår på Hostomel-flygplatsen vid Kiev och vid ​​Tjernobyl norr om Kiev.

Sirener ljuder över huvudstaden och en varning för luftattacker utfärdats av myndigheterna. Invånare ombeds ta skydd under jord.

Kvällen:

Vid 18-tiden uppger Ukrainas president Zelenskyj att flygplatsen Hostomel är i rysk kontroll, men några timmar senare, vid 22.30 uppges ukrainarna ha återtagit den. Vid 20-tiden uppges Ukraina har förlorat kontroll över området vid kärnkraftverket i Tjernobyl.

Under kvällen börjar det rapporteras om sanktionerna mot Ryssland. Storbritannien tar i med hårdhandskarna och stoppar exempelvis flygbolaget Aeroflot. Kanadas premiärminister Justin Trudeau meddelar att landet inför sanktioner mot 58 ryska personer, organisationer och företag. USA inför ett stort antal kraftiga sanktioner. Bland annat kommer ryska bankers tillgångar i USA att frysas, säger Biden. Flera personer tillförs även till sanktionslistan.

Putin uttalar sig i rysk tv. Han hävdar att en invasion av Ukraina var det enda sättet att försvara Ryssland på.

USA meddelar att man skickar ytterligare 7 000 soldater till Europa, som ska stationeras i Tyskland.

Det är också under kvällen som vi får rapporter om att de första ukrainska flyktingarna har anlänt till grannlandet Polen.

Ukrainas president Zelenskyj uppger sent på torsdagen att 137 personer har dödats under dagens strider.

Efternatten:

I landets huvudstad Kiev och näst största stad Charkiv har människor under natten tagit sin tillflykt till tunnelbanan som tjänstgör som skyddsrum.

Ukrainas president Zelenskyj utfärdar en order om allmän mobilisering i landet.

Japan straffar Ryssland för anfallet mot Ukraina, och fryser tillgångar till vissa individer och finansiella institutioner.

EU meddelar under natten till fredagen ska införa kraftiga ekonomiska sanktioner mot Ryssland som ett svar på invasionen i Ukraina. Sanktionerna riktas framför allt mot banksektorn och exporten av avancerad it-utrustning, men rör inte betalningssystemet Swift. EU-kommissionen får senare under fredagen kritik för att sanktionerna är för svaga. Talesmannen Peter Stano tillbakavisar den under en pressträff på fredag i Bryssel: "Det är det hårdaste paket vi någonsin enats om och vi gjorde det snabbt och med enhällighet."

Morgonen:

I Kiev rapporterar journalister strax före klockan 6 på morgonen att flera höga smällar hörts, och Ukrainas inrikesministerium uppger att Kiev utsatts för robotanfall.

Förmiddag:

Strider pågår i norra delen av Ukrainas huvudstad Kiev och det förekommer rapporter om skottlossning nära regeringskvarteret i Kiev.

Ukrainas försvarets generalstab skriver på sitt officiella Twitterkonto att Kievborna ska stanna inomhus. Men uppmanar också till att göra brandbomber för att slå tillbaka.

Ukrainas nukleära tillsynsmyndighet har registrerat ökad radioaktiv strålning i Tjernobyl, skriver myndigheten på sin webbplats. Experter säger att det kan vara kopplat till att många tunga militärfordon rört sig i området. Enligt myndigheten är skicket på kärnreaktorn i Tjernobyl och andra byggnader i området oförändrat.

Eftermiddag:

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger, vid en presskonferens i Moskva, att Ryssland är redo att föra samtal med Kiev - om Ukraina lägger ned sina vapen. Senare under eftermiddagen manar ukrainska Zelenskyj att Putin ska sätta sig vid förhandlingsbordet.

Rädda Barnen rapporterar om att barn finns bland krigets offer. En 17-åring omkom i en attack i södra Ukraina och två barn dog i separata attacker i landets östra delar. Två lärare har också dödats då en missil träffade en skola.

Under eftermiddagen rapporteras Ryssland ha kontroll över Hostomel-flygplatsen vid Kiev igen. Ryska styrkor uppges närma sig Kiev från nordöst och öst.

Kvällen:

Ryssland utesluts från Europarådet vars huvuduppgifter är att värna om och främja demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Enligt rådet är beslutet tillfälligt.

EU beslutar att frysa tillgångar för Rysslands president Vladimir Putin och utrikesminister Sergej Lavrov. Också USA riktar sanktioner mot dem. Rysslands utrikesministeriums talesperson Maria Zacharova kallar sanktionerna för tecken på "västs maktlöshet". Hon säger också att relationerna med väst nu närmar sig en punkt vartefter det "inte finns någon återvändo" till följd av sanktionerna.

Tyskland meddelar under kvällen att man skickar soldater till Slovakien. De utgör del av en ny stridsgrupp inom Nato, säger Tysklands försvarsminister.

FN:s flyktingorgan UNHCR rapporterar att 50 000 flytt Ukraina sedan den ryska invasionen inleddes.

Efternatten:

Explosioner och skottlossning hörs i och nära Kiev under natten. Det förekommer rapporter om att attacker skulle komma från flera olika håll. Ukraina uppges ha delat ut 18 000 automatkarbiner till frivilliga inför slaget om Kiev.

Det förekommer ett flertal uppgifter om hur många som skadats och dödats i striderna i såväl Kiev som andra delar av Ukraina under natten – men siffrorna är svåra att bekräfta.

Under natten håller FN:s säkerhetsråd möte. Ryssland lägger som väntat in sitt veto mot den resolution som arbetats fram.

Det förekommer rapporter om vem som kunde hjälpa med fredssamtal. Ungern erbjuder sig att hålla i fredssamtal mellan Ryssland och Ukraina, medan Ukrainas president uppges ha bett Israels premiärminister Naftali Bennett om medlingshjälp. Enligt Ukrainas ambassadör i Israel har landet goda relationer med både Ukraina och Ryssland.

Morgonen:

Markstrider pågår i huvudstaden. Ukrainska inrikesministeriet uppmanar Kievs invånare att stanna inomhus och hålla sig borta från fönster. Alla som redan tagit sig till skyddsrum uppmanas att stanna där.

Omkring 200 uppges ha skadats i staden Vasylkiv som ligger söder om Kiev. Det uppger stadens borgmästrare Natalia Balasynovitj till ukrainska parlamentets kanal enligt CNN. Uppgifterna har inte kunnat bekräftas men det förekommer uppgifter om sammandrabbningar i staden.

Ukrainska försvaret uppger att två stora ryska transportflygplan av typen Iljusjin Il-76 ska ha skjutits ned under natten. Det ena – enligt Ukraina lastad med fallskärmssoldater – sköts ned utanför Vasilkiv, medan det andra planet sköts ned nära Bila Tserkva, åtta mil söder om Kiev.

Kazakstan säger sig inte skicka soldater till Rysslands hjälp och erkänner inte utbrytarrepubliker, skriver NBC News. Ryssland har bett landet, som är en nära allierad, att skicka soldater.

Förmiddagen:

Ryssland uppges ha tagit kontroll över staden Melitopol i sydöstra Ukraina.

Nyhetsbyrån AFP rapporterar att Ryssland förbjudit medier att använda ord som "invasion", "attack" eller "krigsförklaring" om den ryska invasionen av Ukraina.

Eftermiddagen:

Ukrainas hälsominister, Viktor Liashko, meddelar att dödssiffran sedan den ryska invasionen uppgår till 198 ukrainska medborgare, varav tre barn.

Källor: TT, Reuters, AP, AFP, BBC