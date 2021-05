Flera flygningar från Europa till Moskva har ställts in sedan Ryssland inte gett sitt godkännande till nya rutter som undviker Belarus luftrum. Besluten fattas dock enbart på tekniska grunder, hävdar Kreml.

– Luftfartsmyndigheterna kommer att ge de nödvändiga förklaringarna, men det handlar bara om tekniska skäl, säger den ryska regeringens talesperson Dmitrij Peskov.

Bakgrunden till störningarna i flygtrafiken är Belarus nedtvingande av ett Ryanairplan i söndags. Ombord fanns den regimkritiska journalisten Roman Protasevitj som greps och riskerar upp till 15 års fängelse. Även Protasevitjs flickvän Sofia Sapega greps och anklagas för brott kopplade till regimkritiska handlingar.

Händelsen har av vissa beskrivits som en ren flygkapning och EU har uppmanat flygbolag att undvika Belarus luftrum, och en rad av medlemsländerna har redan brutit flygförbindelserna med landet.

Det har även lett till ett antal inställda flyg mellan EU-länder och Moskva sedan ryska myndigheter inte godkänt nya rutter som undviker Belarus luftrum.

Air France meddelar att ytterligare en flygning från Paris till Moskva fått ställas in under fredagen. Flygbolaget har tidigare i veckan ställt in en flygning av samma anledning. Även Austrian Airlines har påverkats, då man i torsdags fick ställa in en flygning från Wien till Moskva.

EU:s utrikeschef Josep Borrell säger att unionen undersöker om Ryssland systematiskt nekar landningstillstånd till flygplan som undviker Belarus:

– Vi vet inte om detta sker från fall till fall, specifika fall, eller om det handlar om en generell inställning från ryska myndigheter för att försöka få europeiska flygplan att flyga över Belarus.

Belarus statliga flygbolag Belavia meddelade i torsdags att man tvingats ställa in flygningar till ytterligare åtta länder mellan den 27 maj och 30 oktober med anledning av EU:s planerade flygstopp. Destinationerna som fått avföras är Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bryssel, Frankfurt, Hannover, Kaliningrad, Milano, München, Rom, Wien och Warszawa.

Belavia är sedan tidigare i veckan stoppat från destinationer i Storbritannien, Tjeckien, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Sverige och Ukraina.

Rysslands president Vladimir Putin och Belarus ledare Aleksandr Lukasjenko möttes på fredagen i ryska Sotji för att bland annat diskutera den spända situation som uppstått efter Belarus nedtvingande av Ryanairplanet.

Putin gav sin belarusiske motsvarighet stöd, och drog en parallell mellan söndagens händelse och nedtvingandet av ett plan i Österrike 2013 på vilket Bolivias dåvarande president Evo Morales befann sig ombord. Motivet till händelsen 2013 bedöms ha varit ett europeiskt försök att hjälpa USA med att omhänderta den amerikanske visselblåsaren Edward Snowden, som antogs vara med ombord.

Mötet mellan de två allierade presidenterna kom dagen efter ett informellt EU-utrikesministermöte i Lissabon där ministrarna bland annat tog steg mot en ny sanktionsomgång mot Belarus.

EU-ländernas stats- och regeringschefer gav i måndags i uppdrag till EU:s utrikestjänst att ta fram lämpliga förslag.

Under torsdagen inledde även FN:s luftfartsorgan ICAO en utredning om Belarus nedtvingande av passagerarflygplanet för att gripa Protasevitj.

ICAO, som ensamt inte kan utfärda några sanktioner, ska fastställa vad som hänt och undersöka om Belarus bröt mot de internationella lagar som organet har satt upp.

På torsdagen gjorde G7-länderna ett gemensamt uttalande där de kräver att Belarus omedelbart och villkorslöst friger Protasevitj och andra politiska fångar i landet.

LÄS OCKSÅ:

Det här vet vi om Belarusincidenten

Traficom förbjuder belarusiskt flygbolag att flyga till Finland