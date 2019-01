"Kråmande sprätt" avgörande för brexit

Demonstranter för och emot EU finns ständigt på plats utanför underhuset i London. Bild: TT/AP/House of Commons

Orderrrr! ryter talman John Bercow i det brittiska underhuset. 56-åringen från Buckingham har fått rena kultstatusen under brexitprocessen – men har också en helt avgörande roll inför tisdagens omröstning om vad som ska hända härnäst.

För den som gillar politisk action har brexitdebatterna i det brittiska parlamentet under de senaste månaderna varit rena julafton. Gång på gång har regeringen, oppositionen och den interna oppositionen i regeringspartiet tjoat och ryat åt varandra – men utan att knappt för ett ögonblick frångå sin nästan överdrivna hövlighet.

Och allt sker under översyn av en talman som med ett ständigt återkommande rop på ordning – order! – ser till att ingen talar i mun på någon annan.

56-årige John Bercow har lett underhuset sedan 2009 och har länge varit välkänd på hemmaplan för sitt sätt att hålla i debatterna. Under brexitdiskussionen har han klivit fram ytterligare – och dessutom sett till att lyfta parlamentsledamöternas roll rejält.

Fakta John Bercow John Bercow, född 1963, är talman i det brittiska underhuset sedan 2009. Han är uppvuxen strax norr om London, läste statsvetenskap på University of Essex och var tidigt politiskt engagerad i Konservativa partiet. Han valdes in i parlamentet 1997 som ledamot för Buckingham och blev talman 2009, då dåvarande talmannen Michael Martin valde att avgå i samband med en stor skandal kring hur parlamentsledamöter begärt och fått ersättning för allt från ankhus till hundmat och gräsklippare. Även Bercows hustru Sally, född 1969, har försökt bli parlamentsledamot – men då för Labour. Hustrun är även känd för att ha deltagit i en kändisupplaga av tv-såpan Big Brother och för att ha poserat i ett tidningsreportage endast iförd ett lakan, med underhuset i bakgrunden. Paret har tre barn tillsammans.

Det har gett honom både ris och ros.

Framför allt brexitanhängare har ilsknat till rejält över vad de anser vara ett inlindat stöd till EU-anhängarna från talmannens sida.

"Fel man i stolen vid det här avgörande tillfället", har tidningen Daily Telegraph beklagat, sedan Bercow frångått sedvanlig kutym och låtit parlamentet rösta om hårdare krav på regeringen.

"Denne själviske kråmande sprätt har skamlöst satt sin egen antibrexitagenda i första rummet", rasade Daily Mail – medan kollegorna i The Sun i klassisk stil ordlekt med att kalla Bercow för "speaker of the devil" – djävulens talman.

Själv försvarar han sig med att hans uppgift är att bevaka även oppositionens intressen och låta olika sidor komma till tals.

– Det som ledamöterna vill debattera, och det som de fastslår ska vara föremål för en omröstning, det ska de få debattera och rösta om, fastslog han med emfas efter nedröstandet av premiärminister Theresa Mays utträdelseavtal med EU den 15 januari.

Bercow har nu en huvudroll i hur hela brexitdiskussionen ska föras vidare. När parlamentsledamöterna på tisdagen ska rösta om nästa steg är det Bercow själv som först ska välja vad det ska röstas om.

En lång rad förslag har lagts fram av olika grupper och enskilda ledamöter, om allt från att säga rakt nej till den omtvistade nödlösningen om Nordirland till att kräva en ny folkomröstning.

De förslag som anses ha bäst chanser att verkligen få stöd är konservative Graham Bradys tanke på att ta fram ett "alternativt arrangemang" för att undvika en hård gräns på Irland, eller Labour-ledamoten Yvette Coopers plan för att kräva förlängd förhandlingstid med EU om inget avtal snart kan nås.

Vilka förslag Bercow väljer ut till omröstning kan få stor betydelse – även för talmannen personligen.

Elaka tungor har gjort gällande att Konservativa partiet i protest mot Bercows agerande i brexitdebatten inte tänker stödja ett adlande av honom när han avgår, vilket annars är kutym för talmän i underhuset.

– Jag kan inte tänka mig att vi kommer att se välvilligt på någon som fifflat med procedurer som gällt i hundratals år, säger en regeringskälla till BBC.

Enligt tidningen The Guardian har det i sin tur fått Bercow att fundera på att skjuta på sin planerade avgång i sommar, fram till nästa valår, 2022.

Själv vill han gärna ses som en förnyare.

– Om vi bara gör som förut kommer ingenting någonsin att förändras, förklarade talmannen efter ett av sina omtvistade beslut i underhuset.