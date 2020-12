Utan att gå in i detaljer kan man fråga sig varför HBL inför coronajulen 2020 vill ta bort det kristna hoppet från många.

Vi firar jul också 2020. Det är därför med häpnad man får läsa (HBL 22.12) en skrivelse av Trygve Söderling om julen. Artikeln är ett ovanligt kraftigt anfall mot det grundläggande i kristendomen, nämligen Jesu födelse och firandet av denna händelse. Utan att gå in i detaljer kan man fråga sig varför HBL inför coronajulen 2020 vill ta bort det kristna hoppet från många. Under en tid av massjukdom och massdöd då många söker tröst i den kristna religionen och Jesu födelse kommer HBL med en artikel som tar denna tröst och glädje ifrån dem.

Vi lever i ett kristet land. Jag minns hur personalen på VR varje jul kom samman klädda i festkläder och högtidligt firade julens kommande och kristendomens betydelse för alla som hade lidit eller dött under krigen 1939–1945. Under denna stora kris gav kristendomen tröst och upprätthöll hoppet på framtiden. I dag under coronakrisen är vi i en liknande situation. Tusentals är sjuka, många ligger på sjukhus och ett stort antal gamla, sådana som själva upplevt krigen har dött.

Man skulle tycka att HBL skulle vara uppbyggande och inte nedrivande i dessa svåra tider som på ett synnerligen hårt sätt berör de gamla i vårt land.

Svar Julfirandet har förändrats med tiden och dess brokiga historia upplevde vi intressant att belysa, såväl de hedniska inlånen som kristendomens skiftande förhållningssätt. Essän är en textform vars syfte är att ge utrymme för skribentens egna åsikter och reflektioner.

