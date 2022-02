Ryska styrkor uppges närma sig den ukrainska huvudstaden Kiev, där explosioner har lyst upp natthimlen. "Fruktansvärda raketattacker mot Kiev", skriver utrikesminister Dmytro Kuleba på Twitter.

Ukraina vaknar upp till en ny dag av strider, sedan den ryska invasionen av landet inletts på torsdagen. I Lviv och huvudstaden Kiev hörs flyglarmen ljuda på morgonen, rapporterar flera medier.

I landets huvudstad Kiev och näst största stad Charkiv tog människor sin tillflykt till tunnelbanan under natten.

I Kiev rapporterar journalister att flera höga smällar hörts, och Ukrainas inrikesdepartement uppger att Kiev utsatts för robotanfall. Filmer som sprids på sociala medier visar en explosion i luften.

Anton Gerasjenko, en rådgivare till ukrainska inrikesdepartementet, uppger enligt ABC News att det rör sig om ett flygplan eller drönare som skjutits ned.

Brinnande bråte ska ha orsakat en eldsvåda i ett flerfamiljshus. The New York Times har bekräftat äktheten i en del av videoklippen, där det ser ut som att två luftvärnsrobotar avfyras innan en kraftig explosion inträffar i luften.

Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba skriver på Twitter att det rör sig om fruktansvärda raketangrepp mot Kiev.

"Senast vår huvudstad upplevde något liknande var 1941 när den attackerades av Nazityskland. Ukraina besegrade ondskan den gången och kommer att göra det igen", skriver han.

Ukrainska gränsbevakningen skriver på Facebook att en gränspostering i Zaporizjzja-regionen i södra Ukraina träffats av en robot under den tidiga morgonen, vilket lett till flera dödsfall, rapporterar flera medier. Inte heller den uppgiften är bekräftad.

USA:s regering uppger för landets representanthus att det verkar som att de ryska styrkorna försöker att omringa Kiev. Mekaniserade styrkor som har gått in i Ukraina via Belarus uppges vara 32 kilometer från Kiev. Satellitbilder tagna på torsdagskvällen visade också en lång konvoj av militärfordon passera en militärbro över Pripjatfloden nära den ukrainsk-belarusiska gränsen, enligt CNN.

Det verkar också ha utbrutit strider i staden Sumy i norra delarna av landet, en av de första rapporterna om strid i bebyggelse. Enligt videor som sprids på nätet, vars äkthet The New York Times har bekräftat, syns spårljus från skottlossning, explosioner och bränder i närheten av en kyrka. I staden finns bland annat ett militärkomplex med utbildning för gränsvakter.

Brittiska försvarsdepartementet skriver i en uppdatering att ukrainska styrkor verkar ha stoppat den ryska offensiven mot staden Tjernihiv norr om Kiev.

"Det är inte troligt att Ryssland har uppnått sina militära mål för första dagen. Ukrainska styrkor har uppvisat våldsamt motstånd längs med alla linjer av Rysslands avancemang".

Även The New York Times rapporterar, med hänvisning till oberoende säkerhetsanalytiker, att Ryssland verkar ha mött hårdare motstånd än väntat i norr, och att ryska styrkor stoppats upp i hårda strider i närheten av Charkiv.

Landets president Volodymyr Zelenskyj sade i ett tal via sin Facebooksida under natten mot fredagen att han bland annat har fått information om att ryska "sabotörer" har tagit sig in i huvudstaden Kiev och att han är deras främsta måltavla.

– De vill krossa Ukraina politiskt genom att krossa statsöverhuvudet, säger Zelenskyj enligt CNN.

Han tillägger att han stannar i regeringskvarteren tillsammans med andra. Presidenten sade också att Ukraina har lämnats ensamt i att försvara sig mot Ryssland.

– Vi har lämnats ensamma för att försvara vårt land, säger han. Vem är redo att kämpa vid vår sida. Jag ser ingen, säger han.

Ryssland inledde på torsdagsmorgonen ett storskaligt anfall mot Ukraina. Styrkor uppges ha gått in från norr, öster och söder och explosioner har h