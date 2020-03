Wall Street och oljepriset fortsätter rasa

Börserna på Wall Street inleder veckans handel med kraftiga kursras. Nedgången blev inledningsvis så stor, med ett fall på 8,1 procent för det breda S&P500-index, att ett automatiskt handelsstopp triggades. Även priset på olja fortsätter att rasa.

Det är tredje gången på sex handelsdagar som handeln stoppas till följd av kraftiga kursras på Wall Street. När handeln återupptogs efter avbrottet fortsatte S&P500-index att sjunka till en nedgång på minus 9,8 procent, medan Dow Jones industriindex och Nasdaqs kompositindex rasade med nästan 12 procent vardera.

Om S&P500-index faller med 13 procent efter det första automatiska handelsstoppet stoppas handeln igen i ytterligare 15 minuter.

Kurskraschen på Wall Street kommer trots ännu en räntesänkning och andra stimulans- och stödåtgärder från USA:s centralbank Federal Reserve i söndags, som sedan har följts av liknande åtgärder från bland annat Europeiska centralbanken och Japans centralbank.

Coronapandemin slår hårt mot produktion och efterfrågan i hela världen. Kina, där virusutbrottet började, har redovisat ett ras för industriproduktion med 13,5 procent i januari–februari i år jämfört med ett år tidigare.

De realekonomiska effekterna i världens största ekonomi, USA, börjar nu också framtona. Ett index för aktiviteten inom tillverkningsindustrin i delstaten New York har i mars rasat till den lägsta nivån sedan 2009, enligt Federal Reserves regionala New York-kontor. Raset på 34 indexenheter till minus 21,5 är den största nedgången för indexet sedan det började publiceras 2001.

Världsmarknadspriset på råolja faller hårt trots en ny omgång stimulansåtgärder från en lång rad ledande centralbanker.

Donald Trumps regeringens beslut om att fylla på USA:s beredskapslager av råolja har inte heller hjälpt.

Prisraset förklaras av minskad efterfrågan globalt samtidigt som det har brutit ut ett priskrig mellan ledande oljeländer.

Ett terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja nästa månad kostar nu cirka 30 dollar per fat, vilket är över 10 ned jämfört med i fredags.

Priset på motsvarande kontrakt för amerikansk råolja ligger samtidigt på 29:20 dollar per fat.

USA:s centralbank sänkte styrräntan med 1 procentenhet till 0,00–0,25 procent i söndags, vilket följts av en rad stimulanspaket och räntesänkningar från andra centralbanker.

Marknaden verkar dock ha tagit fasta på Kinas ras för industriproduktionen i januari–februari med 13,5 procent jämfört med ett år tidigare, vilket förklaras av att en stor del av landets industri stängdes ned för att bromsa spridningen av coronaviruset.

Priskriget på oljemarknaden, som följer på att Saudiarabien och Ryssland inte kunnat göra upp om nya produktionsbegränsningar i kölvattnet på coronakrisen, har medfört att fraktrater börjat skena iväg uppåt, rapporterar Reuters med hänvisning till källor inom shippingindustrin.

Det handlar om en brist på fraktkapacitet för de ökade volymer som nu skeppas ut från framförallt Saudiarabien och de andra Opecländerna.

Enligt en fartygsmäklare har priset för en så kallad Suezmax-tanker från Mellanöstern till Indien lyft till 200 000 dollar per dag, upp från 20 000 dollar per dag för bara en vecka sedan. För transporter till Kina har priset lyft till 265 000 dollar per dag, upp från cirka 30 000 för en vecka sedan.