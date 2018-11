Kraftig ökning i importen av begagnade bilar från Sverige

Kommunikationsminister Anne Berner säger till Suomen Kuvalehti att beskattningen måste ses över.

Under de tio första månaderna i år har 17 000 begagnade bilar importerats till Finland från Sverige, skriver Suomen Kuvalehti. Under åren 2012–2014 var motsvarande import i medeltal 2 000 bilar per år.

Enligt Yle som också noterat fenomenet beror det ökande intresset på den förmånliga kronan, enligt SK även på ett överutbud av använda leasingbilar på den svenska marknaden. Den genomsnittliga begagnade bilen som importeras till Finland är åtta nio år gammal. I sex fall av tio handlar det om en dieselbil.

Den här utvecklingen oroar kommunikationsminister Anne Berner (C). Hon säger till SK att beskattningsprinciperna måste ses över för att stödja inköp av nya bilar med mindre utsläpp. Hon tror att dieselbilar kommer att förbjudas på sikt, men att det inte finns någon brådska i Finland eftersom vi inte har de luftkvalitetsproblem som många storstäder kämpar med.