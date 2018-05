Sipoon herttua är en korsning mellan kriminalserie och komedi, och underhåller med torrhet och fyndiga repliker.

Alla nya inhemska serier som produceras för de kommersiella aktörerna har numera först premiär på någon betaltjänst som Elisa Viihde eller C More innan de i sinom tid blir fritt tillgängliga på någon gammel-tv-kanal. Produktionen av särskilt nya finska komediserier har varit rätt flitig den senaste tiden, tyvärr har kvaliteten inte alltid varit så hög. En positiv överraskning var C Mores Sunnuntailounas nyligen. En ännu större överraskning är faktiskt Elisa Viihdes tiodelade Sipoon Herttua, regisserad av Jussibelönade Teppo Airaksinen (Napapiirin sankarit 2, Putous, Downshiftaajat, Kimmo, Pasila 2.5). För manuset står Atte Järvinen och John Lundsten som båda tidigare skrivit för Airaksinens regier.

Sipoon herttua är en korsning mellan kriminalserie och komediserie med en udd av samhällssatir. Den handlar om hur olika rättskännande personer försöker komma åt den korrupta affärsmannen Pasi Kovalainen (Kari Hietalahti). Handlingen är förlagd till Sibbo, "den enda orten i Finland där de rika talar finska och lantisarna svenska", för att citera Pirjo Heikkiläs bistert kantiga singelpolis.

Humorn i serien är torr och lågmäld, och manuset är fullt av syrligt fyndiga oneliners.

Några personer inom polisen, rättsväsendet och pressen som tröttnat på Kovalainens fasoner och metoder försöker sätta dit det hala ärkesvinet som är van vid att stå över lagen, enligt sig själv med all rätt. När snaran dras åt kring honom tar han till olika metoder för att tysta sina fiender.

Makten pendlar mellan Kovalainen och hans antagonister. Ibland är han inträngd i ett hört, ibland har han övertaget. Tittaren hoppas att lagens långa arm ska klämma till honom en gång för alla – någon charmig antihjälte att smygsympatisera med är det inte fråga om.

Perspektiven är flera i serien. Vi följer dels Kovalainen och hans familj samt den slipade vapendragaren/juristen Pekka Strang. En mindre tuff bihandling är polisen Salla Rusis (Heikkilä) dejtingbestyr och vänskap med kollegan/polispartnern (Riku Nieminen).

Hela raden av erfarna upphovsmän och kända skådespelare är med andra ord inblandade i detta, och så är resultatet också riktigt underhållande och sevärt.

Malin Slotte TV-redaktör