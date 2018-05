Koreansk sjöfartsskola ska samarbeta med Aboa Mare i Åbo

Yrkeshögskolan Novia och Aboa Mare har tecknat samförståndsavtal med den koreanska sjöfartsskolan KIMFT. Parterna har enats om utbyte av personal och kunskap och vill samtidigt internationaliseras.

Båda skolorna har en lång erfarenhet av sjöfartsutbildning. Yrkeshögskolan Novias, Axxells och Aboa Mares sjöfartsutbildningar marknadsförs under det internationellt kända Aboa Mare.

Aboa Mare har utbildat sjöbefäl sedan 1813 i Åbo och har i dag över 400 studerande. Dessutom utbildar de årligen omkring 1 700 personer genom olika kortkurser.

KIMFT (Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology under the Ministry of Oceans and Fisheries, Republic of Korea) har grundats 1965 och har utbildat över en miljon professionella sjöfarare.

– Den koreanska sjöfartsskolan önskar via samarbetet med Aboa Mare få en bättre grund på den internationella marknaden och få koreanskt sjöbefäl att placera sig i en högre grad i den internationella handelsflottan, säger Aboa Mares platschef Per-Olof Karlsson i ett pressmeddelande.

Samförståndsavtalet undertecknades av president Byoung-Gyu Seo från KIMFT, rektor Örjan Andersson från Yrkeshögskolan Novia och platschef Per-Olof Karlsson från Aboa Mare.