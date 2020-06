Kontroversiell staty plockas bort i New York

En staty av den tidigare amerikanske presidenten Theodore Roosevelt plockas bort från sin placering framför American museum of natural history i New York, skriver New York Times. Statyn föreställer Roosevelt flankerad av en amerikansk urinvånare och en svart man och har stått på platsen sedan 1940.

Beslutet fattades under söndagen av museets ledning och har godkänts av New Yorks borgmästare Bill de Blasio. I ett uttalande från museichefen Ellen Futter grundas beslutet i de senaste veckornas protestvåg som svept över USA efter George Floyds död, men hon preciserade att det är statyns utformning och dess "hierarkiska komposition" – och inte Roosevelts person – som är den bakomliggande orsaken.

"För att uttrycka det enkelt – det var helt enkelt dags att flytta statyn", säger hon i uttalandet.

Statyns placering framför museet har länge varit en kontroversiell fråga i New York och museets ledning har under de senaste åren övervägt att plocka bort den utan att kunna enas i frågan. Statyn har också utlöst folkliga protester och vid ett flertal tillfällen har demonstranter kastat färg på dess sockel.

Theodore Roosevelt som var president mellan åren 1901 och 1909,