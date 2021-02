Konstnären Howard Smith är död – tack vare CIA kom han till Finland

Konstnären Howard Smith avled stilla i sitt hem i Fiskars. Smith, som var född och uppvuxen i USA, blev 92 år gammal.

Lekfullheten är hans kännetecken, löd rubriken på en av de sista intervjuer Howard Smith gav. Texten publicerades i Västra Nyland i samband Howard Smiths 90-årsutställning.

Som konstnär var Howard Smith känd för bland annat sin mångsidiga användning av material. Han kunde göra konst av skrot men arbetade också med papper, metall och trä samt som textilkonstnär och keramiker. Dessutom har han skapat flera offentliga konstverk. På den utställning som nu visas i Karin Widnäs hem och studio, Kwum i Fiskars, visas keramikkonst. Utställningen pågår till april.

Howard Smith föddes i New Jersey och fick sin utbildning vid Pennsylvania konstakademi. Han kom till Finland 1962 med uppdraget att arrangera en utställning för amerikanska konstnärer i Finland. Att CIA var uppdragsgivare hade Howard Smith ingen aning om. Enligt en intervju i Helsingin Sanomat betalade CIA hans utgifter men krävde inga rapporter i gengäld.

CIA:s idé om en utställning var en motreaktion till den ungdomsfestival som de socialistiska länderna arrangerade i Finland.

Den utställning Howard Smith arrangerade visades på Ateneum och Smith lärde känna finländska konstnärer, arkitekter och formgivare.

Howard Smiths första egna utställning visades på Konstsalongen Pinx. På 1970-talet återvände Smith temporärt till USA men återvände till Finland 1985 och arbetade då på Arabias keramikfabrik. I samband med det mötte han sin blivande hustru, keramikkonstnären Erna Aaltonen. Paret bosatte sig i Fiskars.

Howard Smith var född i Moorestown, New Jersey 1928. Han ingick i den amerikanska armén under ockupationen av Japan och under Koreakriget. Bosatte sig permanent i Finland 1985. Han har belönats med bland annat Statens formgivningspris (2001) och beviljades statlig konstnärspension (2003). Howard Smith avled 4 februari.