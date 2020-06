Konstnären Christo död

Den världsberömde konstnären Christo har gått bort vid 84 års ålder. Christo, som tillsammans med sin hustru Jeanne-Claude bland annat klätt in riksdagshuset i Berlin och bron Pont Neuf i Paris i textil, dog i sitt hem av naturliga orsaker.

"Christo levde sitt liv till det yttersta. Han drömde inte bara ihop det som verkade omöjligt utan lyckades också göra det till verklighet. Christos och Jeanne-Claudes konstverk förenade folk världen över, och deras arbete lever vidare i våra hjärtan och minnen", skriver Christos medarbetare i ett inlägg på konstnärsparets officiella Facebooksida.

Före sin död var Christo i färd med att färdigställa två projekt: en insvepning av Triumfbågen i Paris samt The Mastaba, en enorm konstruktion i Förenade arabemiraten som skulle bli världens största permanenta skulptur, konstruerad av 410 000 oljefat.

Den insvepta Triumfbågen är tänkt att avtäckas i september nästa år. I sommar inviger Centre Georges Pompidou i Paris en stor retrospektiv över Christos och Jeanne-Claudes tid i den franska huvudstaden.

2017 valde konstnären, som blev amerikansk medborgare 1973, att skrota ett planerat jättekonstverk vid namn Over the river, i vilket en mil av Arkansas River i Colorado skulle täckas av textil under två veckors tid.

Verket hade planerats och förberetts i över 20 års tid och dittills kostat knappa 14 miljoner euro, men Christos missnöje med USA:s president Donald Trump fick honom att tappa lusten.

– Jag använder mina egna pengar, min egen arbetskraft och egna planer eftersom jag tycker om att vara helt fri. Men nu äger federala regeringen marken och är vår hyresvärd. Och jag vägrar göra ett projekt som gynnar denna hyresvärd, sade Christo till New York Times.