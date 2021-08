Konstens natt ordnas i Åbo men inte i Vasa – trots flerfaldigt högre incidens i söder

I tisdags kom beskedet att konstens natt i Vasa ställs in. Evenemanget, där staden fylls med kultur, skulle ordnas på torsdag.

Skälet är det försämrade coronaläget. Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i epidemins spridningsfas, och regionförvaltningsverket beslöt på tisdagen om strikta restriktioner för sammankomster.

Restriktionerna innebär i korthet att offentliga tillställningar inomhus med över 10 personer och i avgränsade utomhusutrymmen med över 50 personer ska ordnas så att deltagarna kan undvika närkontakt med varandra.

I Egentliga Finland råder motsvarande begränsning. Landskapet har dessutom mycket högre coronaincidens – alltså coronafall per 100 000 invånare de senaste två veckorna – än Vasadistriktet. Men i Åbo ordnas konstens natt på torsdag.

Vasa stads ledande överläkare Heikki Kaukoranta tog initiativ till beslutet att avblåsa konstens natt i Vasa. Kaukoranta hänvisar till erfarenheterna från Vaasa Festival nyligen där man vet att fyra coronasmittade deltog.

– Det handlar om möjlig massexponering. Deltavarianten av viruset, som nu är den förhärskande, sprider sig lika snabbt som vattkoppor som är väldigt smittsamma.

Kaukoranta säger att Vaasa Festival följde regionförvaltningens anvisningar, men i praktiken fungerade de inte.

Nu har restriktionerna i distriktet alltså skärpts ytterligare, och Kaukoranta säger att Vasa stad som ansvarsfull arrangör måste ställa in konstens natt.

– Det visade sig bli omöjligt att kontrollera folks rörelser. Inomhus, med begränsad publik, hade det kanske gått. Men utomhus är det inte trevligt om folk samlas vid ingångar, eller trängs framför estrader vid konserter.

Kaukoranta säger att Vasa vill undvika att hamna i samma situationen som i fjol på hösten då viruset spred sig bland unga.

– Vi agerar hellre för tidigt än för sent. Förra hösten var vår smittspårning väldigt belastad. Vi vill dessutom värna om de ungas rätt till närundervisning. Om det sker en exponering bland elever hamnar hela klasser i karantän. Vi måste försöka erbjuda en så normal skola som möjligt.

I Åbo koordineras konstens natt för sjätte året i rad av barockorkestern Kungsvägens musiker, med Sami Palsio i spetsen.

Palsio säger att arrangörerna förstås diskuterat ifall evenemanget kan ordnas. Man har varit i regelbunden kontakt med Åbo stad, senast denna vecka.

Resultatet är att konstens natt ordnas med ett krympt program. Nästan alla evenemang inomhus slopas. Åbo Svenska Teater, Åbo musikfestspel och ett par stora bokhandlar är inte med.

Utomhus kan konstens natt ordnas väldigt coronasäkert, säger Palsio.

– Till skillnad från andra festivaler, där folk trängs som sardiner i en burk, är konstens natt utspridd över ett stort område i Åbo. Att delta är minst lika tryggt som att handla i en stormarknad eller promenera på trottoaren.

I fjol hann konstens natt i Åbo inhiberas. Men när regionförvaltningsverket på sommaren lättade på restriktionerna ordnades konstens natt trots allt med mycket kort varsel.

– Därför har vi nu en färdig infrastruktur att tillgå. Vi har jätteskyltar som berättar hur man ska bete sig, och det råder en stark rekommendation att hålla säkerhetsavstånd och bära munskydd, säger Palsio.

Skulle staden komma med ett plötsligt besked om att konstens natt inte ordnas lyder arrangörerna direkt.

– Vi är ansvarsfulla. Vi följer stadens direktiv till punkt och pricka, konstaterar Sami Palsio.

Åbos ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi säger att alla arrangörer ska göra upp en plan och visa att de följer regionförvaltningsverkets restriktioner.

Hon har inte varit involverad i diskussionerna inför konstens natt, men säger att hon vet att planerna inför evenemang nu görs omsorgsfullt.

– Arrangörerna har gjort mycket för att evenemangen ska vara coronasäkra. I Åbo har vi inte märkt att festivalerna har gett någon tydlig ökning i antalet coronafall den senaste tiden. De flesta av smittorna härstammar nu från krogarnas innemiljöer, från det egna hemmet och bekantskapskretsen samt till en del från utlandet.

Samtidigt konstaterar Peltoniemi att det inte alltid är så lätt att reda ut exakt var någon har smittats, och att smittspårningen sker med viss fördröjning.

– Då man besöker evenemang är det viktigt att man själv följer arrangörens direktiv, påpekar hon.

Direktör Heikki Mäki vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland vill se restriktionerna som "möjliggörande" - följer man dem har man rätt att ordna evenemang.

Smittskyddslagen ger kommunerna möjlighet att även ha egna, skärpta regler, men då handlar det inte om att stoppa enstaka evenemang.

– Det gäller att minnas att även om olika regioner är placerade i samma kategori av epidemin så kan det råda olika situationer i dem, till exempel när det gäller smittspårning och belastningen av vården, säger Mäki.

Och, påpekar han: att något är tillåtet betyder inte att det är nödvändigt. Var och en måste bedöma risken att smittas och att sprida smittan vidare, konstaterar Mäki och säger att han håller sig hemma nu.

I Vasa är ledande överläkare Heikki Kaukoranta förbluffad över hur festival efter festival ordnas trots att ökad coronasmitta verkar följa i deras spår.

– Så var det efter Down By the Laituri, Tammerfest, Qstock-festivalen ... Man försöker igen och igen, och det är som om man hela tiden hoppas att resultatet blir ett annat, säger han.

Inte heller i Helsingfors ordnas konstens natt i år.