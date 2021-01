Kongressen ska bekräfta valresultatet – Trumpvänliga demonstranter intar Washington

Washington DC rustar för två dagar av demonstrationer på stadens gator. I samband med att kongressen ska bekräfta resultatet av höstens presidentval planerar flera Trumpvänliga organisationer protestmarscher i huvudstaden.

Onsdagen kan bli stökig i Washington DC.

Inne i kapitolium väntas kongressens godkännande av valresultatet bli stökig, en procedur som normalt endast är en okontroversiell formalitet. Över hundra republikaner väntas invända mot rösträkningen i vissa delstater – de som Joe Biden vann och där de hävdar, utan bevis, att det har förekommit fusk eller andra oegentligheter.

Men även utanför politikens högborg kan det bli tumultartat.

Stora folkmassor, räknade i tiotusentals, väntas till huvudstaden från hela USA för att demonstrera till stöd för Donald Trump och mot det de kallar valfusk.

– Min överbefälhavare har kallat och min Herre och frälsare har sagt åt mig att komma, säger Debbie Lusk från Seattle till nyhetsbyrån AFP.

– Antingen tar vi tillbaka vårt land eller så finns det inte länge, fortsätter hon.

Enligt amerikanska medier har flera av de väntade demonstranterna på internetforum eggat varandra att ta med vapen.

The Washington Post skriver att den lokala polisen ska fokusera sitt arbete på att gripa alla som är olagligt beväpnade – staden har några av USA:s hårdaste vapenlagar och det är olagligt att bära vapen offentligt – medan nationalgardet ska försöka kontrollera folkmassorna.

Under tisdagen grep polisen tre personer som skulle delta i demonstrationerna, en för att ha burit vapen han inte hade licens för, en för att ha burit en pistol innanför sin jacka och en för trafikförseelser.

En ledare för den amerikanska våldsbejakande vit makt-gruppen Proud boys, som greps på måndagen, har släppts men portats från Washington DC och får inte ta sig in i staden under demonstrationerna.

Ett antal mindre demonstrationer med några hundra deltagare hölls redan på tisdagen, och vid tiotiden på kvällen utbröt bråk mellan några av dem och polisen, rapporterar The Washington Post.

Förutom mot det påstådda valfusket protesterade även demonstranterna mot användandet av ansiktsmasker mot coronaviruset.

I båda frågorna har de stöd av presidenten som, förutom att han vägrar erkänna en valförlust och fortsätter att ånga på om valfusket, uppmanar anhängarna att ta sig till huvudstaden. "Be there, be wild!" – "Kom dit, var vilda!" – skrev han till exempel på Twitter i december.

Trump själv ska hålla ett tal för demonstranterna på onsdagsförmiddagen, lokal tid. På Twitter skriver han att det kommer att komma stora åhörarmassor och skriver "Kom tidigt".

Elektorskollegiet har tidigare slagit fast valresultatet – 306 elektorer röstade som väntat på demokraten Joe Biden och 232 lade sina röster på Trump.

Officiella siffror visar att över 81 miljoner amerikaner röstade på Joe Biden i presidentvalet, som avgjordes den 3 november. Den sittande presidenten Donald Trump fick 74 miljoner röster.