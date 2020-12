Kompositionstävlingen för damkörsmusik avgjord – segern gick till Tze Yeung Ho

Vinnarna i Evivas och Exaudios kompositionstävling andas experimentlusta och nyfikenhet.

Damkörerna Eviva och Exaudio utlyste en kompositionstävling våren 2019 för att bredda uppfattningen av vad damkörsmusik kan vara. Ursprungligen var tanken att presentera kompositionerna vid galakonserter i april 2020, men på grund av coronapandemin sköts det upp. Nu tillkännages resultaten i stället via sociala medier.

Första pris går till Tze Yeung Ho (f. 1992) för kompositionen vihik (d). Den norsk-kanadensiska tonsättaren pendlar för tillfället mellan Tallinn, Oslo och Helsingfors och hans musik har tidigare uppförts i Finland i samband med festivalen Ung Nordisk Musik.

Andra priset delas mellan Gerson Batista för kompositionen Who is she? och Robert Ruohola för Aurinko, isäni. Fjärde pris ges till Sofia Söderberg för kompositionen Trädet. Sammanlagt 54 bidrag deltog i kompositionstävlingen. Som domare fungerade dirigenterna Hanna Kronqvist (ordförande), Jutta Seppinen och Elisa Huovinen samt kompositören Mia Makaroff.

"Vi är glada över den stora mängden mångsidiga bidrag och att tävlingen väckte intresse också internationellt. De vinnande kompositionerna har en egen röst och därtill ett visst mått av experimentlusta och nyfikenhet för de möjligheter som instrumentet damkör medför", säger Hanna Kronqvist i ett pressmeddelande.

Prissumman om 5 000 euro fördelas mellan de fyra pristagarna, som i stället för galakonsert presenteras i en film.