"Kommer sakna publiken varje dag"

Glädje över att US Masters trots allt kan spelas i år, men en stor saknad när publiken inte får vara på plats. Det är spelarnas känslor inför det som blir en annorlunda majorvecka i Augusta.

Veckan efter att Georgia haft en nyckelroll i rysaren i det amerikanska presidentvalet är delstaten i fokus igen. Nu i idrottens värld, och den här gången handlar inte kampen om Vita huset utan om den gröna kavajen.

Spelplatsen är som vanligt Augusta National, den klassiska golfbanan som på många sätt också är en fantastisk idrottsarena. De 18 hålen är inte bara utsökta var för sig, de är också utlagda i en böljande sluttning från klubbhuset ned mot den gryta som mynnar ut i hålen vid klassiska Amen Corner (11–13) och nyckelhålen 15 och 16 där tävlingen ofta avgörs.

Redan från måndagens träningsspel brukar publiken vara närvarande i tusental och på söndagseftermiddagen når allt sitt klimax när tävlingen ska avgöras.

Men i år hörs inga jubel som ekar bland pinjeträden. I stället är det oftast knäpptyst ute på banan. Ibland hörs lite rogivande fågelkvitter, då och då en polissiren i fjärran. Den stämning som brukar spela en så stor roll i att göra Masters till en alldeles speciell golftävling lyser med sin frånvaro.

– Vi har gjort det här i några månader och börjar bli vana vid det. Men åskådarna här gör den här veckan lite mer speciell, säger världstvåan Jon Rahm.

– De kommer vara saknade varje dag, men sista nio hålen på söndag – när spelare börjar göra birdies och eagles – brukar det vara elektriskt. Och man kan höra skillnaden i varje skrik. Du vet om de jublar för Tiger eller för någon annan, du vet vad som händer.

Tiger, det är förstås Woods som fortfarande är regerande mästare efter segern för drygt ett och ett halvt år sedan.

– Publiken hjälpte mig att vinna då, säger Woods.

– Vi saknar alla energin från publiken och ja, det här året kommer bli väldigt annorlunda.

Masters var bara några veckor bort när tävlingen flyttades i våras, då coronapandemin nästan i ett slag förlamade hela idrottsvärlden i mars. Medan British Open – som skyddades av en försäkring – helt ställde in sommarens mästerskap på Royal St Georges valde Augusta National att i stället skjuta upp Masters till november.

Förhoppningen då var att publiken skulle kunna välkomnas vid det här laget. Men redan i augusti beslutade man att årets Masters blir publikfritt och sedan dess har det handlat om att förbereda för en coronasäkrad major. Det handlar bland annat om att vägen in till Augusta National går via ett "drive thru"-tält där samtliga måste covidtestas innan de släpps in på banan.

Lite drygt 100 skrivande journalister har fått ackreditering för att följa Masters på plats, varje spelare får bara bjuda in en gäst och alla uppmanas att bära munskydd inne på anläggningen. Varje dag kontrolleras dessutom kroppstemperaturen vid entréerna.

Men spelarna är glada att det går att genomföra den klassiska tävlingen, trots allt.

– Det som överraskar mig är att jag alltid får samma känsla som första gången när jag åker nedför Magnolia Lane (till klubbhuset). I går, i dag och i morgon – och alla dagar den här veckan – kommer jag ha de där fjärilarna i magen för att det här är en så ikonisk plats för golfare, säger Jon Rahm.

Arrangörerna i Augusta National har inte heller för vana att göra saker och ting halvdant. Gräset är visserligen lite strävare än i april, men skicket på banan är som vanligt i absolut toppklass. Dessutom har man lovat att bjuda tv-tittarna på nya spännande kameravinklar som möjliggörs av att åskådare inte är på plats.

Det enda man inte tycks ha lyckats med är att trolla fram de blommande azaleor som är typiska för ett traditionellt april-Masters. I stället avgörs årets mästerskap med gulröda höstfärger som kuliss.

– Vi är tacksamma över att få komma hit och delta och tävla. Vi är tacksamma över att folk kan sitta hemma och njuta av tävlingen. Det här är en besjälad plats om man älskar golf, så vi är glada att tävlingen spelas, säger Phil Mickelson.