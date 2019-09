Teater Komikern Adde Malmberg: Svenskar tror att finländare inte har någon humor

Det går mycket väl att göra fars utan lättklädda tjejer, anser ståuppkomikern Adde Malmberg som i höst regisserar farsen The Play That Goes Wrong på Svenska Teatern. Där försöker han lösa föråldrade genrekonventioner på ett nytt sätt.