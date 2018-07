Komiker säljer signerat "tortyrredskap"

Den brittiske komikern Sacha Baron Cohens senaste pr-trick är att sälja ett "skendränkningsverktyg" signerat av USA:s tidigare vice president Dick Cheney.

Cohen har fått vicepresidenten, som är känd för sin kontroversiella roll i tortyskandalen i USA:s ökända fängelsebas Guantanamo, att signera en plastflaska i tron att den tidigare använts för tortyr. Detta hände under inspelningarna av komikerns nya tv-program Who Is America? rapporterar tidskriften Slate.

Plastflaskan anspelar på de skendränkningar som amerikansk militär utfört under förhören av misstänkta terrorister efter attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001. Cheney har upprepade gånger försvarat metoden, som klassas som tortyr enligt internationell lagstiftning. Föremålet kommer att säljas via auktionssajten Ebay och vinsterna kommer att doneras till Amnesty International.

I programmet, som även recenserats i Hbl, lurar Cohen amerikanska politiker och vanliga medborgare genom att klä ut sig till olika karaktärer, som han tidigare gjort i filmerna Borat och Brüno. Till andra kända amerikanska politiker som lurats medverka i programmet hör bland annat Alaskas före detta guvernör Sarah Palin.