Anders Sirén (HBL 7.10) anklagar mig för "grova felaktigheter" när jag kritiserar den senaste klimatskrämselrapporten om hur snabbt städernas temperatur har stigit samt då jag konstaterar att vetenskapliga bevis saknas för ökning av extremt väder.

I den vetenskapliga artikeln: Kelly MJ (2016) Trends in Extreme Weather Events since 1900 – An Enduring Conundrum for Wise Policy Advice. J Geogr Nat Disast 6:155. doi:10.4172/2167-0587.1000155, konstateras även att det inte globalt sett existerar någon ökningstrend i extremt väder.

Mikael Pihlström (HBL 10.10) hänvisar till IPCC:s rapport från 2013 som noterar ökad trend i vissa regionala oväder. Men någon statistiskt säkerställd global trend hittar jag nog inte i denna rapport som finns på mitt skrivbord. Däremot har jag inte läst den opublicerade rapport som enligt Pihlström "lär presentera nya rön".

Extrema oväder kan ju också minska av naturliga skäl i många regioner, och de kan öka av naturliga skäl. Inom statistiken talar man inte bara om att medelvärden har standardavvikelse, utan även om att variansen både har väntevärde (variansens medelvärde) och (variansens) standardavvikelse.

Givetvis förnekar jag inte den klimatuppvärmning som startade genast efter lilla istidens kulmination under de kalla nödåren på 1860-talet. Då omkom 200 000 av våra förfäder av kyla, svält och sjukdomar. Inte heller förnekar jag att koldioxidutsläpp kan ha bidragit till klimatförbättringen (som det hette förr). Eventuellt räddar koldioxidutsläppen oss från en ny lilla istid.

Pihlström skriver att efter 1950 är växthusgaserna den enda "fysikaliskt trovärdiga" förklaringen till en brant stigande "värmekurva" (bör väl vara temperaturkurva). Men då borde vi ju även ha en fysikaliskt trovärdig förklaring till den betydande uppvärmningen 1860–1930! Kanske Sirén och Pihlström kan hjälpa läsarna med en förklaring?

Nyheterna om städernas uppvärmning kopplades i medierna entydigt till klimatuppvärmningen även om urbana värmekällor nämndes i förbifarten i själva rapporten. Men då städer har värmts mycket mera än landsbygden borde man i faktabaserad nyhetsförmedling ha påpekat att merparten av städernas uppvärmning inte beror på klimatförändring. Jag hänvisar till en vetenskaplig artikel: https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2007JCLI1348.1 enligt vilken stora städers uppvärmning är dubbelt så stor än små städers.

Pihlström hävdar att "urbanisering i sig själv inte kan höja medeltemperaturen med mera än någon tiondedels grad". Men han anger ingen källa som stöd för detta.

En trendanalys som startar cirka 85 år bakåt i tiden visar tydlig uppvärmning både i städerna Helsingfors och i Jyväskylä, men ingen statistiskt säkerställd uppvärmningstrend i lilla Sodankylä.