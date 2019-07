Koepkas fördel: Caddien Elliots kunskap

Hemligheten bakom Brooks Koepkas majorform: träning. Till British Open finns ytterligare en detalj som kan innebära ny framgång.– Min caddie har spelat på den här banan, jag kan inte säga hur många gånger, men det är en stor fördel, säger den amerikanska världsettan.

Brooks Koepka har haft förmågan att pricka formtoppen precis i tid till säsongens allra största tävlingar. Under 2019 har den stigande kurvan gett resultatraden: delad tvåa i US Masters, seger i PGA-mästerskapet och tvåa i US Open.

Hur det kommer sig?

För amerikanen är svaret enkelt.

– Jag tränar alltid inför majortävlingar, säger han. Till vanliga tävlingar tränar jag inte. När ni ser mig på tv, det är då jag spelar golf.

– Men inför majors föredrar jag att spela veckan innan för att hitta rytmen. Nu kom jag hit i fredags och har tränat sedan dess, så jag brukar vara redo för majors.

Inför British Open i Portrush, Nordirland, finns en annan detalj som kan tala för nya framgångar för 29-åringen.

Koepkas caddie sedan PGA-mästerskapet 2013, nordirländaren Ricky Elliot, känner till banan Royal Portrush utan och innan.

– Vid varje hål säger jag: "Säg vad jag ska göra, du har spelat den här banan mest av alla". Han vet vad man ska undvika, var man ska lägga bollen och skillnader på hålen och de olika vindarna, säger Koepka.

– Det ger en verkligen mer självförtroende att ha honom vid bagen.

Utöver Elliots bankunskaper lutar Brooks Koepka sig emot sina vanliga tankar vid spel på linksbanor.

– Försök att undvika bunkrarna, det är allt jag försöker göra. Jag anser att det är det tuffaste straffet du kan få på sådana här banor, det största misstaget du kan göra, säger han.

– Om du lyckas undvika dessa, då kommer du ha en god chans att vinna turneringen.