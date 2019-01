Knivmannen i Åbo vill inte bli hörd i hovrätten

Åbo hovrätts huvudförhandling om knivattacken i Åbo börjar i februari. Under fredagens förberedande förhandling meddelade knivmannen Abderrahman Bouanane via sin advokat att han inte vill bli hörd i rätten.

Åbo hovrätt har reserverat fyra förhandlingsdagar och en reservdag för huvudförhandlingen om knivattacken i Åbo centrum. Rättegången börjar den 11 februari och arrangeras i sin helhet i Åbo fängelse.

Gärningsmannen Abderrahman Bouanane var inte på plats i hovrätten under den förberedande förhandlingen på fredagen. Bouananes försvarsadvokat Kaarle Gummerus träffade sin klient på fredagsmorgonen och enligt Gummerus vill Bouanane inte bli hörd i rätten.

– Han meddelade att han inte vill bli hörd eller ta del av processen, säger Gummerus men påpekar att Bouanane har rätt att ändra sin åsikt innan huvudförhandlingen börjar.

Både åklagarsidan och försvaret har meddelat att de vill ställa frågor till Bouanane i huvudförhandlingen.

Om Bouanane inte går med på att bli hörd måste parterna i rättegången hänvisa till hans uttalanden i tingsrätten och polisens förundersökning. En liknande situation uppstod redan under tingsrättsbehandlingen när Bouanane måste avlägsnas från rättssalen.

Åklagaren Sampsa Hakala påpekar att Bouananes berättelse inte är avgörande med tanke på om rekvisitet för terroristbrott uppfylls.

– Vi bedömer att rekvisitet för terroristiskt syfte uppfylls oberoende av vilken tyngd rätten ger åt Bouananes uttalanden, säger Hakala.

– Han har uppfattat sig själv som en krigare för Islamiska staten (IS) och sitt dåd som en IS-gärning.

Den terroristiska organisationen IS har inte tagit ansvar för Bouananes knivdåd. Under förra årets tingsrättsbehandling sade Hakala att det beror på att Bouanane inte dog i sin attack och således inte duger som martyr för IS.

Enligt åklagaren har avsikten med Bouananes brott varit att injaga allvarlig fruktan hos befolkningen, vilket är en av strafflagens definitioner på terroristiskt syfte.

Egentliga Finlands tingsrätt dömde i juni Abderrahman Bouanane till livstids fängelse för två mord i terroristiskt syfte och åtta mordförsök i terroristiskt syfte. Bouanane dödade två människor och skadade åtta andra när han löpte amok med två knivar i Åbo centrum den 18 augusti 2017.

Bouanane överklagade tingsrättens dom till Åbo hovrätt. Han medger att han gjort sig skyldig till två mord och åtta mordförsök men nekar att han haft ett terroristiskt syfte med sina gärningar.

Straffet för mord är livstids fängelse oavsett om gärningen är gjord i terroristiskt syfte eller inte. Kaarle Gummerus påpekar dock att brottsrubriceringen i domen kan ha betydelse om villkorlig frigivning av Bouanane någon gång blir aktuellt.

Sakkunniga som SPT talade med i samband med tingsrättens dom i juni var av samma åsikt. Sannolikheten för att en livstidsfånge friges kan minska om den dömda gjort sig skyldig till ett brott i terroristiskt syfte.

Bouanane har också krävt att hovrätten förkastar svensken Hassan Zubiers krav på ersättning för inkomstförlust. Zubier skadades i Bouananes knivattack när han försökte hjälpa ett annat offer.

Tingsrätten dömde Bouanane till att betala Zubier en engångssumma på cirka 6 700 euro samt 948,35 euro per månad tills Zubier fyller 65 år som ersättning för inkomstförlust.

Efter tingsrättens dom avslöjade Aamulehti att Zubier ljugit om sin yrkesbakgrund och presenterat förfalskade dokument för tingsrätten. Zubier är nu misstänkt för grovt bedrägeri och förfalskning. Polisen utreder också en penninginsamling utan tillstånd som gett Zubier över 32 000 euro.

Bouananes advokat Gummerus föreslår att hovrätten skiljer åt processen kring Zubiers skadeståndskrav från resten av rättegången. Zubiers rättsbiträde Ari Huhtamäki motsätter sig förslaget.

Enligt Huhtamäki är det lönlöst att hovrätten behandlar Zubiers fall separat eftersom fallet kommer att komma upp i tingsrätten när polisen är klar med sin förundersökning.

Hovrätten beslutar om huruvida Zubiers fall skiljs åt från resten av rättegången eller inte nästa vecka.