Knäckt driver knäckte inte DeChambeau

Jason Day och Brendon Todd delar ledningen i PGA-mästerskapet i San Francisco. Men störst avtryck gjorde kanske Bryson DeChambeau. Eller åtminstone hans driver.

Den 26-årige amerikanen har under sommaren fått rubriker för sina nya muskler och långa utslag med just drivern. Klubban svek inte DeChambeau under de första hålen på TPC Harding Park heller, men på det sjunde hålets tee hördes ett ljud och plösligt var klubbhuvudet inte längre fäst vid skaftet.

Spelaren själv följde hur bollen for i väg förhållandevis korta 270 meter och upptäckte inte skadan förrän han skulle stödja sig på klubban när han plockade upp sin peg och höll på att ramla.

– Det var en konstig känsla, att svinga för hårt. Men någon gång skulle det ju hända, jag har använt den så länge nu och har fått ut mycket av den, sade DeChambeau efter ronden till PGA-tourens hemsida.

Tack vare en specialregel för PGA-mästerskapet, som infördes så sent som i fjol, får en spelare byta ut en klubba om den inte går att laga och den inte slagits sönder i vredesmod.

Helt oförberedd var DeChambeau inte, enligt tv-kanalen ESPN hade han två reservdrivers och tre lösa reservskaft redo om något skulle hända, och kunde snabbt skicka en medhjälpare att hämta ett nytt skaft. Och nästa gång drivern behövdes, på hål nio, hade han en hel klubba, slog bollen 299 meter och kunde konstatera att även det nya skaftet fungerade.

Bryson DeChambeau ligger efter första dagens spel på två under par, tre slag från ledningen.