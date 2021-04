Klopp: "Förstår att folk inte är nöjda"

Liverpool är en av tolv klubbar som är initiativtagare till den nya europeiska superligan i fotboll.Inför bortamatchen mot Leeds protesterade supportrar rejält.– Folk är inte glada och det kan jag förstå, säger Liverpools tränare Jürgen Klopp till Sky Sports.

Nyheten om den europeiska superligan har skakat om fotbollsvärlden i grunden. Tolv storklubbar – bland andra Liverpool – är initiativtagare och det har väckt kraftiga reaktioner från klubbarnas supportrar.

Liverpool mötte Leeds på bortaplan under måndagskvällen, och utanför arenan timmarna före avspark visade supportrar från båda lagen sitt missnöje med planerna på den nya turneringen.

Samtidigt fick Jürgen Klopp – som tidigare år har varit kritisk till en eventuell superliga – frågan vad han tycker om situationen.

– Mina känslor har inte ändrats. Min åsikt har inte ändrats. Jag hörde om det första gången i går när jag försökte förbereda mig för matchen, säger han till Sky Sports.

– Vi har fått en del information, men inte mycket. Det mesta kan man läsa i tidningarna. Men det är tufft. Folk är inte glada och det kan jag förstå. Jag kan inte säga så mycket mer eftersom jag inte var involverad i processen – inte spelarna och inte jag – vi visste inte om det. Vi får vänta och se hur det utvecklas, fortsätter han.

Han är själv ett fan av Champions League, som nu kan ersättas av superligan.

– Jag är 53 år gammal. Sen jag började inom professionell fotboll har Champions League funnits där. Mitt mål var alltid att träna ett lag där. Jag har inga problem med Champions League. Jag gillar det tävlingsmässiga inom fotbollen och jag gillar att ett lag som West Ham kan få spela i Champions League.

Spelarna i Leeds – som inte är ett av de initiativtagande lagen – värmde upp med t-shirts med texten "Earn it" under Champions Leagues logga. På andra sidan av tröjorna stod det "Football is for the fans".

Matchen? Den ledde Liverpool länge med 1–0 efter Sadio Manés mål i första halvlek. Men Diego Llorente kvitterade med några minuter kvar.

Liverpool lyckades inte ta sig förbi tabellfyran West Ham och femman Chelsea i jakten på en plats i Champions League – om nu klubbägarna bryr sig om att ta sig dit med tanke på engagemanget i superligan.

James Milner, en av veteranerna i Liverpool, gjorde efter matchen tummen ned för superligan.

– Min personliga åsikt är att jag inte gillar det och jag hoppas att det inte blir av, sade han till Sky Sports.

Leeds argentinske manager Marcelo Bielsa ger ägarna bakom de tolv utbrytarklubbarna en känga:

– Även om de är ägare, så är fotbollens riktiga ägare de som älskar klubbmärket och utan dem kommer fotbollen att försvinna.