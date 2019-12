Klimatförändringar bakom Nepals dengueepidemi

Tusentals fall av denguefeber har dokumenterats i bergsnationen Nepal under 2019. Klimatförändringar uppges i en ny rapport vara källan till den myggburna sjukdomens framfart. Och ett varmare klimat hotar också Nepals ekonomi i stort.

Klimatförändringar har på kort tid blivit ett hot mot folkhälsan i Nepal, skriver ett forskarlag från Global Health and Sustainable Development i University College i London och Sukraraj Tropical and Infectious Disease Hospital i Katmandu i vetenskapstidskriften The Lancet.

2019 i Nepal innebar oväntade regnmängder, översvämningar och landras i många delar av landet. Året beskrivs i rapporten i The Lancet som det blötaste på ett årtionde – hydrologiska omständigheter som bäddade för den dengueepidemi som har tagit bergsnationen på sängen.

"Denguefeber i Nepal är, som i många delar av södra Asien, nu en årlig epidemi, och med ett föränderligt klimat blir dengue ett växande hot mot såväl nepaleser som utländska besökare", skriver forskarlaget.

10 000 människor från sextiofem av Nepals sjuttiosju distrikt diagnostiserades med dengue mellan augusti och oktober 2019, och innebar en epidemi som saknar motstycke i ett land med bristande sjukvårdsmöjligheter när det gäller vård av myggburna sjukdomar.

Klimatförändringar går hand i hand med de dengueepidemier som på senare inte bara konstaterats i Nepal, utan även i Filippinerna och Thailand. I flera år har epidemiologer flaggat för att myggburna sjukdomar kommer in i delar av världen som hittills varit förskonade, däribland nepalesiska Himalaya.

– Klimatförändringar har medfört förutsättningar för smittspridning av dengue på högre höjder, säger Meghnath Dhimal vid Nepals statliga hälsoforskningscenter i huvudstaden Katmandu, till Science News.

Dengue är förvisso ingen ny företeelse i Nepal. De första fallen dokumenterades 2004, och sedan dess har denguefeberns samtliga serotyper konstaterats – och i områden på allt högre höjder. I Himalaya höjs temperaturen i snitt med 0,2 procent per årtionde, något som bland annat för Nepals del inneburit fler regndagar – en utmärkt grogrund för denguemyggor att frodas i.

Nepals ekonomi drabbas hårt av utvecklingen. Landet är inte bara beroende av sitt kalla klimat när det gäller äventyrsturism och bergsklättring, bland annat av världens högsta berg Mount Everest, nästa år anordnas Visit Nepal 2020, ett påkostat event med bland annat hållbar turism, näringslivssatsningar och klimatförändringar på agendan.

Allt i ett land där inte bara klimatet och nya sjukdomar befinner sig i rörelse.

– Vi bevittnar en snabb temperaturökning till följd av klimatförändringar och förlängd torka. Men människor i landsbygdens bergsområden och kustnära områden har inte kunnat anpassa sig till dessa förändringar, vilket tvingar dem att flytta, säger Manjeet Dhakal, klimatforskare vid Climate Analytics baserad i Katmandu, på plats i Madrid för FN:s klimattoppmöte COP25, till Nepali Times.