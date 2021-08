Jag har hållit Tyskland som ett föregångsland i mycket men är nu besviken på att man skyller regnovädret på klimatförändringen.

Jerker Örjans i Mariehamn ondgör sig (HBL Debatt 7.8) över Jarl Ahlbecks "försäkran att extrem hetta och översvämningar har naturliga orsaker (HBL Debatt 22.7). Jag igen håller med Ahlbeck. Klimatförändring är ett populistiskt ord och en världsåskådning som likt en religion förblindar människan att se klart på orsakerna till förhållandena i vår omgivning. Det är alltför lätt att skylla allt på klimatförändringen.

På tal om Tysklands och Belgiens översvämningar kan man fråga sig hur Nederländerna, som ligger längre ner längs floderna från Alperna och delvis under havsytans nivå klarade sig nästan oskadd. Nederländerna har lärt sig skydda sig via tidigare olyckor då Atlanten trängde sig in på de en gång i tiden av havet erövrade områdena.

För Tysklands del är det fråga om delstaternas lagstiftning, om asfaltering av torg och gator, om erövrande av flodsumpmarker för bebyggelse med mera. Delstatslagstiftningen ger delstater högre upp längs med flodfåran möjlighet att skjuta över problemet med att förebygga översvämningarna.

Vad sedan bekommer regnet kan konstateras att enligt fysikens lagar tar varm luft upp betydligt mera vatten än mindre varm luft. I somras var det varmt. Då sedan dessa varma fuktiga luftströmmar möter kyliga luftströmmar över Alperna, ja då kommer regnet och i mängder.

Jag har hållit Tyskland som ett föregångsland i mycket men är nu besviken på att man skyller regnovädret på klimatförändringen, som orsak till de enorma översvämningarna och att en övergång från kärnkraft till klimatsmart förnybar energi måste gå via utökad fossil gaskraft (Nord Stream I och II) för att lyckas om nu övergången till klimatsmart energi över huvud taget lyckas. Quo vadis, Tyskland?

Nurmijärvi