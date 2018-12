Klassiska Northug-citat vi minns

Petter Northug är inte bara känd för det han uträttat i spåret, utan också för vad han sagt mellan skidloppen.Här är några minnesvärda Northug-citat.

Mars 2007:

Northug kör hem VM-guld till Norge i stafetten på VM i Sapporo och utbrister direkt efter mål:

– De har inte en chans! Det är så lätt! Barneskirenn (barnskidåkning)!

Februari 2010:

Inför OS-stafetten (som Sverige vann):

– Den enda som kan matcha mig på upploppet är den där kameran som är där.

Mars 2011:

Kör sista stafettsträckan på VM i Holmenkollen och leker med konkurrenterna när han saktar in precis framför mållinjen och korsar den strax före svenske Marcus Hellner.

– Kong Carl Gustaf, hör du mig? Björn Borg, Ingemar Stenmark. You guys took a hell of a beat today.

Mars 2013:

Vinner återigen en stafett med Norge, före Sverige. Efteråt tackar han Sverige för att man satte Calle Halfvarsson på sista sträckan:

– Vi blev överraskade. Men vi tackade och tog emot.

Januari 2015:

Northug säger vad han tycker om Calle Halfvarsson:

– Calle lever i sin egen drömvärld. Om du ser på resultaten i hans mästerskap de senaste åren, så är han väl i nivå med dig (syftar på NRK:s reporter).

November 2015:

Northug vinner 10 kilometersloppet i Bruksvallarna, iklädd Sverigedräkt:

– Jag jublar inte över detta. Det är som att jag skulle jubla över att ha slagit min bror i ett lopp när han var tre år och jag var 14.

November 2016:

Northug håller inte med norska Dagbladet om att svenske Emil Jönsson är en av världens främsta åkare:

– Emil Jönsson är en av tidernas bästa sprinter? Är det ett skämt? Det är att ödelägga sporten. Jag kan nämna 70-80 sprintåkare som är bättre än Emil idag.

– Emil i Lönneberga har i alla fall levererat.

November 2018:

Northug sågar den svenska herrtruppen inför säsongen:

– Det är ju som en dålig Gott och blandat-påse. Det är inte något som är gott, men man äter det om man måste. Det är nog det sorgligaste svenska landslaget någonsin.