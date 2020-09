Klart: Roland Nilsson ny tränare i Blåvitt

Född: 27 november 1963.

Aktuell: Ny tränare i IFK Göteborg. Kommer närmast från jobbet som förbundskapten för U21-landslaget.

Spelarkarriär: 1981–82 Helsingborgs IF, 1983–1989 IFK Göteborg, 1989–1994 Sheffield Wednesday, 1994–1997 Helsingsborgs IF, 1997–1999 Coventry, 1999–2001 Helsingborgs IF, 2001–2002 Coventry, 2004–2006 Gais. Gjorde totalt 116 landskamper som högerback, 1986–2000.

Tränarkarriär: 2001–2002 Coventry, 2004–2007 Gais, 2008–2011 Malmö FF, 2011–2012 FC Köpenhamn, 2014–2017 Sverige U17, 2017–2020 Sverige U21.