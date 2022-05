Klart med ny ägare för Chelsea

Nu är det klart vem som tar över den brittiska fotbollsklubben Chelsea efter den ryske oligarken Roman Abramovitj.

Klubben har skrivit ett köpeavtal med den amerikanske affärsmannen och Los Angeles Dodgers-ägaren Todd Boehly och hans konsortium, skriver klubben på sin hemsida.

Villkoren i avtalet har godkänts av den nuvarande ägaren, ryske Roman Abramovitj, som tvingas sälja Chelsea sedan den brittiska regeringen infört sanktioner mot honom på grund av kriget i Ukraina.

Köpeskillingen på 2,5 miljarder pund ska sättas in på ett fryst bankkonto i Storbritannien med avsikten att hela summen ska doneras till välgörenhet, då Abramovitj inte får gynnas ekonomiskt av att släppa ifrån sig klubben.

Den nya ägaren förbinder sig också att investera 1,75 miljarder pund i klubben, bland annat genom satsningar på Chelseas damlag, med tre framträdande svenska stjärnor: Zecira Musovic, Magdalena Eriksson och Jonna Andersson.

Satsningen innebär också pengar till de båda arenorna Stamford Bridge och Kingsmeadow, samt ungdomsverksamheten.

I och med köpet blir Chelsea den tionde Premier League-klubben som helt eller delvis har amerikanska ägare.

Chelsea skriver att försäljningen väntas slutföras i slutet av maj, under förutsättning att den godkänns av regeringen, myndigheterna och Premier League.

Chelsea har under de senaste 20 åren, under Abramovitj ledarskap, tillhört topplagen i ligan och i Europa. Laget vann Champions League så sent som förra året.