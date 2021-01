Klart för uppföljare till "Sex and the city"

HBO meddelar att man planerar en uppföljare till tv-serien "Sex and the city", men utan Kim Cattrall som spelade Samantha Jones i originalet.

Den nya serien kommer att heta "And just like that ..." och handlingen kretsar kring väninnorna Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) och Charlotte York (Kristin Davis) som nu är i 50-årsåldern. Någon anledning till att Kim Catralls roll Samantha Jones inte kommer att vara med tas inte upp i uttalandet från HBO.

"Jag växte upp med de här personerna och jag är spänd på att se hur deras historier utvecklas i det här nya kapitlet, med den ärlighet, skärpa, humor och den älskade staden som alltid har definierat dem", säger Sarah Aubrey, chef för originalinnehåll på HBO Max, i uttalandet.

Något premiärdatum är inte satt, men inspelningarna är planerade att starta i New York till våren.

Originalet, "Sex and the city", bygger på boken från 1997 med samma namn, skriven av Candace Bushnell. Året därpå hade tv-serien premiär och rönte stora framgångar. Totalt sändes sex säsonger av serien, plus två långfilmer. Spinoff-serien "The Carrie diaries" gick i två säsonger från 2013 och handlar om samma personer, men utspelar sig före "Sex in the city".