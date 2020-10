Jämfört med tidigare år är många finländare arbetslösa just nu. Men läget blev något bättre i september.

I slutet av september fanns det ungefär 316 000 arbetslösa eller heltidspermitterade finländare i Finland. Det är nästan 90 000 fler än vid samma tidpunkt i fjol. Det här meddelar Arbets- och näringsministeriet.

De permitterade uppgick till 73 600, vilket är 60 000 fler än i fjol.

Siffrorna betyder att 12 procent av arbetskraften klassas som arbetslösa arbetssökande för tillfället. Bäst är läget i Österbotten och Södra Österbotten, där arbetslösheten ligger på 8,6 respektive 7,9 procent.

Två andra landskap, Kajanaland och Åland, klarar sig under 10-procentsstrecket med knapp marginal.

De lediga jobben är också färre än i fjol. Drygt 58 000 nya lediga jobb anmäldes till arbets- och näringsbyråerna i september, vilket är 7 400 färre än under samma månad i fjol.

Även om arbetslösheten fortsättningsvis är hög har läget ändå förbättrats något sedan sommaren. Under september minskade antalet arbetslösa med 13 900 personer.

De permitterade blev också färre.

Under tisdagen presenterade också statistikcentralen sin statistik över arbetslösheten. Statistikcentralen har en striktare definition på arbetslöshet, och räknar bara med personer som aktivt sökt arbete under de föregående fyra veckorna och är redo att ta emot jobb under de kommande två veckorna.

Till skillnad från arbets- och näringsministeriet räknar Statistikcentralen inte med permitterade.

På grund av det här är Statistikcentralens siffror lägre, även om trenden är densamma. Enligt deras rapport fanns det 35 000 färre sysselsatta i september än ett år tidigare.

Totalt var 208 000 personer arbetslösa i september, enligt Statistikcentralen.