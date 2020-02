Kirk Douglas har avlidit – blev 103 år

Den amerikanske skådespelaren Kirk Douglas har avlidit, 103 år gammal. Det uppger hans son Michael Douglas. "Det är med stor sorg mina bröder och jag tvingas meddela att Kirk Douglas i dag har lämnat oss i en ålder av 103 år", skriver sonen på Instagram.

"För världen var han en legendar, en skådespelare från filmens gyllene era som levde långt in i sina gyllene år, en humanist vars engagemang för rättvisa och de sakfrågor han trodde på satte standarden vi alla försökte nå upp till", fortsätter Michael Douglas sitt inlägg.

Kirk Douglas föddes som Issur Danielovitch i staden Amsterdam i delstaten New York 1916. Han inledde sin karriär på Broadway, innan han gick in i marinen och deltog i andra världskriget.

På vita duken inledde han sin karriär i kriminalfilmer som "Skuggor ur det förflutna" på 1940-talet. Det stora genombrottet kom i boxningsfilmen "Champion" 1949, en film han Oscarsnominerades för, den första av sammanlagt tre nomineringar.

Oscarsstatyetten fick dock vänta till 1996, när han fick en hedersoscar. Bland andra utmärkelser han mottog märks presidentens frihetsmedalj – den högsta civila utmärkelsen i USA – och ett flertal priser för sin livsgärning på och utanför filmens värld.

Douglas var en av de första filmstjärnorna som bildade ett eget produktionsbolag, och en av de största i Hollywood som stod upp mot McCarthy-erans svartlistning. Han både producerade och spelade huvudrollen i filmen "Spartacus" 1960, och såg då till att den svartlistade Dalton Trumbo fick skriva manus.

– Jag tror att det var det viktigaste jag gjorde under hela min karriär, sade Douglas senare, enligt Variety, om filmen som också blev den som skådespelaren är mest känd för.

Totalt blev det nära ett hundra filmroller för Douglas, bland annat Stanley Kubricks "Ärans väg", Billy Wilders "Sensationen för dagen" och som Vincent van Gogh i Vincente Minnellis "Han som älskade livet".

I en av sina sista filmer, "It runs in the family" från 2003, spelade han mot såväl sonen Michael Douglas som dennes son Cameron Douglas och sin före detta fru Diana Douglas.

I mitten av 1990-talet drabbades Douglas av en stroke som bland annat förlamade delar av hans ansikte, och han drog sig tillbaka något. Vid sin död var Kirk Douglas gift med Anne Douglas. Han fick fyra söner.

"Han lämnar efter sig ett arv som kommer att bestå i generationer och ett liv som erkänd filantrop, som arbetade för att hjälpa människor och få fred på vår jord", skriver Michael Douglas och avslutar med:

"Pappa, jag älskar dig så mycket och jag är stolt över att vara din son".