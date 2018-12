Kinesiskt företag vill ta över finländska Amer Sports – bjuder miljarder

Det kinesiska sportvaruföretaget Anta Sports lägger tillsammans med ett konsortium ett kontantbud på hela aktiestocken i Amer Sports. Budet beräknas vara värt totalt 4,6 miljarder euro.

Rykten om ett förestående bud på börsnoterade Amer Sports har florerat sedan hösten. Tidigare i höstas bekräftade bolaget också att en kinesiskt grupp placerare visat intresse för ett företagsförvärv.

Parterna erbjuder nu Amers ägare 40 euro per aktie, ett pris som ligger betydligt över avslutet runt 35 euro per aktie tidigare i veckan. Innan ryktena på ett förestående bud startade har aktiekursen i år legat strax under 30 euro. Konsortiet räknar med en premie på 39 procent sedan den 10 september då ett icke bindande bud på Amer preliminärt lades.

Amer Sports styrelse rekommenderar att aktieägarna antar budet. En del stora aktieägare har redan bekräftat att de är redo att sälja.

Anta Sports säljer konfektion för sport i Kina och är noterat på börsen i Hongkong. De övriga företagen bakom budet på Amer är placeringsbolaget Fountain Vest som är specialiserat på Kina, samt Kinas största företag för sociala medier Tencent och Anamered invest som ägs av miljardören Chip Wilson.

Blir affären av lovar de nya ägarna att hjälpa Amer Sports att nå sina strategiska mål och att stödja Amer att utvidga verksamheten på den kinesiska marknaden bland annat genom att erbjuda ett omfattande distributionsnät för Amers produkter.

Tanken är att Amers nuvarande ledning jobbar kvar med vd Heikki Takala i spetsen och Amer Sports huvudkontor blir kvar i Helsingfors.