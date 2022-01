Kina beredd på att bekämpa smog i "grönt" OS

Kina använder vinter-OS för att driva på miljöförbättringar i landet. Men i Peking förbereder man sig på det värsta då smogen riskerar att bli svår under spelen i februari.

Talesmannen för departementet för ekologi och miljö, Liu Youbin, berättade vid en pressträff i förra veckan att beredskapsplanerna är på plats.

– När det är dags kommer det att finnas rimliga miljöskyddsåtgärder för Peking och Hebei, sade han.

Liu tillbakavisade dock rykten om att tunga industrier i Hebei-provinsen, som släpper ut mycket föroreningar, ska stängas från den 1 januari.

När Kina tilldelades OS 2015 varnade kritiker för att OS skulle drabbas hårt av farlig smog i regionen som domineras av tung industri. Kinas president Xi Jinping har senare lovat ett grönt OS och Hebei-provinsen har gett löften om att omforma och uppgradera industrins ekonomi.

Under de sju åren fram till vinterns OS har Kina planterat tusentals hektar med träd i Peking och Hebei-provinsen, byggt vindkrafts- och solpanelsparker och flyttat hundratals företag.

I Zhangjiakou, värdstad för skid- och snowboardtävlingar, säger motionären Deng Zhongping att han redan känner skillnad på luftkvalitén när han åker skidor.

– När jag kom till Peking för några år sedan drabbades jag av rinit (inflammation i näsans slemhinnor) på grund av föroreningarna, men luften i Peking-Tianjin-Hebei har förbättrats mycket, säger han.

– Jag tror att luftkvalitén i Zhangjiakous skidort till och med är bättre än några andra utländska skidorter.

2016 var medelkoncentrationen av utsläppen av småpartiklar (PM2,5) i Peking-Tianjin-Hebei 71 mikrogram per kubikmeter och uppgick till mer än 500 mikrogram under vintern. Det kan jämföras med snittet 40 mikrogram mellan januari till september i år.

I Peking var det 33 mikrogram under de tre första kvartalen, under Kinas gräns på 35 mikrogram. Men nivån väntas stiga under vintern och utsläppsnivån är även långt över världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation på fem mikrogram.

"Kina kommer att ta många medaljer i vinter-OS, men smogen kan ge OS problem", har den Washington-baserade internationella fonden för Kinas miljö sagt tidigare i år.

Den kinesiska OS-arrangören sade i samband med en rundresa i OS-området under julveckan att alla 26 OS-arenor ska drivas av 100 procent förnybar energi. Det ska också finnas mer än 700 vätgasdrivna fordon, trots att Kinas mål för vätgasproduktion inte uppnåtts.

Och trädplanteringsprojektet har sett till att öka skogsområdet i Zhangjiakou med 70–80 procent.

Kina har också sagt att man ska göra OS koldioxidneutralt. Miljöorganisationen Greenpeace säger dock att det inte finns tillräckligt med data för att beräkna om det målet verkligen kan uppnås.

Vattenbrist är ett annat orosmoln, särskilt när det gäller att tillverka konstsnö och is. OS-arrangören säger att spelen inte ska sätta mer press på den lokala vattenförsörjningen och att man i stället förlitar sig på cisterner som samlat in vatten som runnit ner från bergen och regn under sommaren.

Detta ska vara helt i linje med Kinas ansträngningar att skapa en cirkulär ekonomi där resurserna både används till fullo och återvänds.

– Vi är självförsörjande och ekologiskt cirkulära, säger Wang Jingxian i planeringskommittén för OS.

OS i Peking pågår mellan den 4 och 20 februari.