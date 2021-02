Kiasma inviger sin renoverade byggnad med nutida konst på Ars 22

Grundrenoveringen av Kiasma är klar våren 2022 och då nyinvigs huset med en exposé över den internationella nutidskonsten – Ars 22.

Den amerikanske videokonstnären Arthur Jafa är ett av de stora namnen på Ars 22. Jafa är känd för att konsekvent lyfta fram afroamerikansk kultur i sina verk och har bland annat gjort musikvideor för artister som Beyoncé, Solange och Jay-Z. Hans videoverk The White Album dokumenterar rasism i USA och belönades med Guldlejonet vid filmfestivalen i Venedig 2019.

Den drygt sju minuter långa videoessän Love is the Message, the Message is death beskriver, via ett montage av klipp och till tonerna av Kanye Wests sång Ultralight Beam, det ständigt pågående våld som svarta amerikaner utsätts för. Videoverket, som är från 2016, har köpts in och visats på flera amerikanska museer, bland dem Metropolitan Museum of Art i New York, Museum of Contemporary Art i Los Angeles och High Museum of Art i Atlanta. Verket strömmades online, gratis och under 48 timmar, av tretton museer i sju länder sommaren 2020.

Arthur Jafas kommande film handlar om hur svart musik har influerat amerikansk kultur.

Bland övriga konstnärer på Ars 22 finns namn som Sol Calero och Jimmie Durham.

Kiasmas chef, Leevi Haapoja, och kuratorn för Ars 22, Joao Laia sammanfattar målsättningarna för Ars 22 med att utställningen ska underhålla publiken och erbjuda oväntade möten. Leevi Haapoja medger att utmaningarna med att försöka producera en internationell utställning under en pandemi har varit stora. Arbetet med att välja ut vilka verk som ska visas pågår för tillfället.