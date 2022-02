Kesko slår nya rekord – förbättrar resultatet för sjunde året i rad

Kesko presenterar rekordresultat både för helåret 2021 och för årets sista kvartal. Dagligvaruhandeln är koncernens mest lönsamma affärsområde.

Enligt koncernchefen Mikko Helander har Keskos årsresultat förbättrats sju år i rad och kvartalsresultatet 11 gånger i följd. I fjol förbättrades lönsamheten inom alla affärsområden, det vill säga dagligvaruhandel, bygghandel och husteknik samt bilhandel.

Dagligvaruhandeln var det mest lönsamma affärsområdet och enligt Helander är lönsamheten god också i en europeisk jämförelse. Bygghandel och husteknik står för största delen av koncernens resultatförbättring.

När det gäller bilhandeln står hybrider och helelbilar nu för nästan hälften av Keskos nybilsförsäljning. Keskos andel av den finländska bilhandeln var i fjol 14,7 procent, en nedgång från året innan. Orsaken är enligt Helander brist på bilar som i sin tur beror på komponentbrist, något som stora delar av industrin lidit av det senaste året.

Mathandeln på nätet, där Kesko uppger sig vara marknadsledare, växte med 14,2 procent trots att också jämförelseperioden ett år tidigare var mycket stark. Mot slutet av året dämpades näthandeln en aning vilket Helander förklarar med att folk började återvända till fysiska butiker. Mathandeln på nätet stod i fjol för 3,2 procent av K-gruppens totala dagligvaruhandel.

Ett bra resultat var väntat eftersom Kesko gett positiva resultatvarningar tre gånger under fjolåret. Dessutom är Kesko nu ett skuldfritt bolag. Styrelsen föreslår en vinstutdelning på 1,06 euro per aktie, totalt nästan 421 miljoner euro, som betalas i fyra omgångar. Utdelningen för 2020 var 0,75 euro per aktie.

Kesko håller bolagsstämma den 7 april.