Kaustby folkmusikfestival  - en välmående femtioettåring

I fjol firade Kaustby folkmusikfestival 50-årsjubileum. I år firades det också i Kaustby eftersom den välmående femtioettåringens hemkommun fyller 150 år. Vilken jubilerande kommun skulle väl inte vilja ha en festival som drar kring 50 000 besökare på en vecka och som med sitt bränd sätter byn på den internationella kartan? Kommunen visade sin uppskattning och bjöd på fritt inträde på festivalens första dag.

Årets teman i festivalmyllret var naturen och levande kulturarv medan Lappland presenterades som landskapstema. Naturen och vädermakterna visade sig från sin bästa sida. Eftersom festivalens själ och hjärta utgörs av en stor skara spelmän och dansare som vallfärdar till byn var humöret på topp och förutsättningar för buskspel utmärkta i soldränkta Kaustby.

Kaustbyfestivalen är en av de mest familjevänliga sommarfestivalerna. Varje dag fanns det gott om program för barn, både konserter och pedagogisk verksamhet. Årets ensemble var proffsiga barnorkestern Ammuu! och med det valet lyfte festivalen också fram leken som en del av kulturarvet.

De tre utvalda Showcase-ensemblerna representerade också i år olika perspektiv på folkmusik: Väisänen jne. har rötterna i kuplettsången medan skickliga Maria Reikko & Best Case Scenario Band har ett modernt sound.

Skivdebuterande svenska Trio Törn var ett utmärkt val som tredje showcase. Stråktrion, som består av Olof Kennemark, fiol, Klara Källström, cello, och Petrus Dillner, nyckelharpa, står med fötterna djupt i den skandinaviska traditionen och bjöd på en bejublad konsert i Iholla-salen på fredagen. De skickliga unga musikerna visade upp en förbluffande mogenhet och musicerade intensivt och dynamiskt. Trion har en fantasifull och färgrik egen repertoar som ofta bygger på ett oemotståndligt groove.

Bland årets många internationella gäster kan man lyfta fram prisbelönta polska Kapela Maliszów som besökte Kaustby för första gången. Ensemblen är en stor främjare av polsk tradition och består av multiinstrumentalisten Jan Malisz och hans barn Kacper och Zuzanna.

Vid en fullsatt och hjärtlig konsert i Iholla på fredagen bjöd gruppen på musik från sina hemtrakter i södra Polen, bl.a. bröllopsmusik men också egna kompositioner. Gruppen levandegjorde traditionen och faderns distinkta cello (basolia) stod för ankaret i musiken, både musikaliskt och historiskt sett. Pappa-Jans musikaliska kunnande är till stor del ärvt från hans far. I följande generation klingar traditionen vidare i Zuzannas energiska slagverk och vackra sång samt Kacpers intrikata fiolspel. Allt kryddades med glädje och improvisation.

Andra långväga gäster var Chouk Bwa från Haiti vars hypnotiska trumrytmer har sina rötter i den Haitiska voodoo-kulturen. Musiken grep tag i publiken och tvingade den på dansgolvet. Den sympatiske japanska dragspelskonstnären Mihoko Goto var i sin tur en riktig showare.

Den största manifestationen av finlandssvensk folkmusik har under senaste års festivaler skett på onsdagarna inom ramen för det som kallas "Lilla Spelmansstämman". Den stämman är ett komplement till den ambulerande (stora) finlandssvenska Spelmansstämman.

En finlandssvensk folkmusiker av stora mått som toppade det finlandssvenska utbudet var Maria Kalaniemi som gav två konserter med munspels- och harmoniumvirtuosen Eero Grundström. Duons konsert i Café Mondo, med musik från bl.a. Emma-nominerade skivan "Svalan", var ett mästerverk i samspel.

Eero Grundström hade många järn i elden eftersom munspelsgruppen Sväng hade skivsläpp för sin tangoskiva på huvudscenen på onsdagen. På torsdagen underhöll Sväng med äldre repertoar i Kallioklubi. Kvartetten håller världsklass oberoende vilken repertoar de tar sig an.

Den finländska folkmusikindustrin maler på oförtröttligt och nya spännande artister växer upp som svampar efter ett sensommarregn i Kaustby. En av de mest framgångsrika och som redan gått på export är kantelevirtuosen och moderna enmansorkestern Maija Kauhanen. I år framträdde hon inte bara som en del av det sköna elektrofolkbandet Okra Playground men höll också två solokonserter.

Kauhanen har rötterna djupt i den finländska myllan och fötterna på jorden. Hon medgav att det var en dröm som gick i uppfyllelse när hon fick ha solokonsert i Kallioklubi i Kaustby. Hennes framförande av låten Raivopyörä var bland det mest gripande vid årets festival. I låten lyfter hon fram det dolda familjevåldet och visar att folkmusiker även i det moderna Finland kan vara ett medium för aktualiserande av angelägna teman.

När Kauhanen framförde hitten Sinisilmä i Mondo på onsdagen backades hon upp av de skönsjungande vännerna i a cappella-gruppen Tuuletar. Även Tuuletar går som smort och imponerade i även de stort vid sin egen konsert i Kallioklubi på torsdagen. Gruppen har fått en extra knuff in i det internationella rampljuset via den enormt populära tv-serien Game of Thrones. Världen är öppen för denna friska fläkt från norr.