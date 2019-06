Pakistansk politiker glömde kattfiltret på under livesänd presskonferens – föreläste i morrhår och kattöron

En pakistansk politikers presskonferens som sändes live via Facebook väckte munterhet och förundran då hans sociala medier-team glömt att avaktivera ett bildfilter som försåg politikern och hans medarbetare med kattnosar och spetsiga öron.

Det rapporterar bland annat The Telegraph. Facebook låter sina användare spela in live-videor via sajten som sedan kan förses med skämtsamma bildfilter som ändrar på den filmades utseende. Nu råkade regionminister Shaukat Yousafzai från partiet PTI som styr provinsen Khyber Pakhtunkwa i landets norra del ha lämnat på funktionen då han använde inspelningsfunktionen för ett mer seriöst ändamål: att svara på journalisters frågor under en presskonferens. Trots att flera tittare snabbt påtalade och gjorde sig lustiga över misstaget hann videon pågå i flera minuter innan det åtgärdades.

Stillbilder från videon väckte stor munterhet i sociala medier och i den indiska och pakistanska pressen och nyheten blev snabbt viral. PTI-partiet har nu tagit ner videon där ministern och hans två tjänstemän poserar i morrhår och i stället lagt upp en offentlig ursäkt för det skedda.