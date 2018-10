Katter dåliga på att fånga råttor

Tror du att din katt är en råttjägare? Det är den inte, i alla fall inte om det rör sig om stora råttor, visar en ny studie.

Metropolen New York är inte bara känd för sin frihetsgudinna och skyskrapor. Den är också en samlingsplats för stora råttor.

Det är inte ovanligt att katter släpps ut när råttor blir för många. Studier i Nya Zeeland har också visat att råttor är en del av katters diet. Men New York-råttor är stora, närmare bestämt dubbelt så stora som råttor på Nya Zeeland.

En forskargrupp gav sig ut till en avfallsanläggning i stadsdelen Brooklyn för att följa gnagarnas beteende. De fångade 37 råttor, satte mikrochip under deras skinn och släppte tillbaka dem till sin koloni, rapporterar The New York Times.

Fem vildkatter dök i samband med studien upp i området, och forskarna tog därför tillfället i akt att se hur djuren interagerade. Med hjälp av rörelseaktiverade videokameror kunde forskarna se hur katterna agerade i närheten av råttor.

Alla katterna smög på råttorna, men bara två vågade sig på att jaga dem, och bara två råttor dödades. Råttorna då? De gömde sig helt enkelt när katterna var i närheten.

Forskarna konstaterar i studien, som publiceras i Frontiers in Ecology and Evolution, att katter inte gör någon nytta för att hålla råttpopulationer i storstäder i schack. Att folk tror att de gör det kan bero på att råttorna helt enkelt blir mindre synliga. De har "helt enkelt ändrat sina rörelser och är fortsatt närvarande i systemet", skriver forskarna.

– Många människor blandar ihop råttor med möss. Så när deras katt kommer hem med en mus, så antar de att deras katt är en råttdödare. Det är den inte, säger forskningsledaren Michael H Parsons till The New York Times.