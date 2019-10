I detta skede brukar kvalen vara paketerade för finskt vidkommande. Men inget är sig likt detta märkliga blåvita fotbollsår. Med fyra matcher kvar räcker det med segrar mot Armenien och Liechtenstein hemma för att drömmen om ett första stort slutspel ska gå i uppfyllelse.

Ett "normalt" fotbollsår skulle Finland befinna sig nere i Bosnien med vetskapen om att endast en seger med två mål eller mera håller ett slutspelshopp vid liv. På lördag kväll kan Finland springa ut på planen med vetskapen om att inte ens en förlust ger det finska kvalskeppet någon akut slagsida.

All press och stress ligger på bosniernas och tränaren Robert Prosineckis axlar. Den forna storspelaren gjorde sig under den aktiva karriären känd som en tekniker och underhållare av rang. Den magiska touchen tog honom bland annat till Real Madrid och Barcelona. Mot sig på det taktiska schackbrädet får han på lördag kväll Markku Kanerva, med en sejour i Elfsborg som främsta merit under den aktiva aktkarriären.

Där Prosinecki, känd för att ha varit en storrökare också under den aktiva karriären, går ut före match för att ta ett lugnande bloss lär Kanerva följa samma rutiner som vanligt. Prosinecki har all anledning att känna en viss oro över den metodism som vilar över det finska laget. Och en viss oro för Kanerva som slog taktisk knut på honom i Tammerfors senast.

Finland lär inte bjuda på några överraskningar alls rent taktiskt sett. Den största grejen är att Tim Sparv är tillbaka efter avstängning. Sparv hade visserligen inte kunnat medverka mot Italien senast i vilket fall som helst på grund av skada så varningen mot Grekland var väl egentligen rätt välkommen. Nu är den oerhört viktige defensiva mittfältaren på noll då det gäller varningar och det bådar gott. Skillnaden med Sparv i laget jämfört utan Sparv är hisnande. Både spelmässigt och framför allt poängmässigt.

Med 32-åringen på planen kan Glen Kamara ta sig vissa offensiva friheter. Sparv är en mästare på att se till att formationen håller och positionsspelet sitter. En dirigent som låter det enkla bli det geniala. En egenskap som möjliggjort en över 15 år lång karriär utomlands.

Finland har inte lämnat något åt slumpen. På det taktiska planet har tränare Kanerva och hans stab analyserat olika variabler i det egna och bosniska spelet fler gånger än rökförbudet på matcharenan kommer att trotsas i kväll.

Landslagschefen Lennart Wangel har järnkoll på matchorten Zenica. Inga överraskningar att vänta där. För säkerhets skull tog landslaget med sig sin favoritkock från hotell Fiskartorpet. Den här gången behövde han dock inte släpa med sig egna stekpannor eller proviant.

Under matcher i öst har landslaget ibland haft med sig kastruller, stekpannor och råvaror. En gång hade finländarna försynt undrat om det fanns något skåp i hotellets kök var man kunde ställa in pannor och kastruller. Då hade personalen öppnat dörren till ett skafferi där ett nyslaktat får alltjämt låg i en blodpöl. För kokkärlen hittade landslaget ett annat förvaringsutrymme.

Jonas von Wendt Reporter