Alli Haapasalos Höstprinsen, efter Anja Kauranens roman, är inspirerad av författaren Harri Sirolas tragiska öde. Filmen utspelar sig i de punkiga litterära kretsarna i åttiotalets Helsingfors där Laura Birn och Lauri Tilkanen är kära och galna.

L'amour fou, galen kärlek, är en hos oss relativt obekant berättartradition. Här är det mera jämna plågor, lagom och ladugård. Så inte i Alli Haapasalos Höstprinsen (Syysprinssi, 2016), fritt efter Anja Kauranens roman med samma namn.

Det är en föredömligt kär och galen sak som – det är ingen större hemlighet – inspirerats av kärlekshistorien med unga begåvade Harri Sirola, författaren som gick ett tragiskt öde till mötes.

Året är 1980 när vi kommer in i handlingen. I kulturkretsarna i Helsingfors drar det ihop sig till ett uppror mot den "stagnerade" litteraturscenen. Med tidskriften Virke som forum och Gamla studenthuset som samlingsplats förespråkar de unga radikalerna mera punkstuk och nya vågen-attityd, ett skrotande av det litterära etablissemanget.

Laura Birns litteraturstuderande Inka Pajunen är en av de tongivande, men med på ett hörn finns också den firade debutanten Juhana Mannermaa (Olavi Virta-aktuella Lauri Tilkanen), vars debutroman även filmatiseras (Janne Kuusis Apinan vuosi från 1983, efter Harri Sirolas debut Abiturientti utgiven 1980).

Men där Juhana är född med silversked i mun är Inka arbetarklasstösen från Berghäll, dotter till en sömmerska. Det oaktat vankas det lust och fägring stor; sängkammaren blir deras andra hem.

Däremellan gör man uppror och skriver så det står härliga till, han på den erkänt svårflirtade uppföljaren, hon på sin egen romandebut. Sedan går det som det går; slitningar uppstår, detta samtidig som Juhana tampas med sina inre demoner (mera om detta i den vemodiga prologen som även fungerar som epilog).

På tal om debutanter är Höstprinsen också Alli Haapasalos långfilmsdebut, en rätt så fräsch sådan. Gärna skulle man se mera av den kulturella scenen, av "the big picture", men det fungerar också så här. För trots att filmen är privat på gränsen till intim finns det här en respektingivande integritet, en inre låga.

Och hur uppfriskande är det inte med en film där även klassperspektivet lyfts fram. Där Inkas arbetarklassmamma (Kaija Pakarinen), kuvad intill stumhet, är mera intresserad av sin dotters universitetsstudier än av hennes litterära aspirationer möts vi hemma hos Juhana av en annan sorts tysthet, en känslornas istid.

Annars finns det ju gott om värme och passion i filmen. Tänker på filmfotografen Rauno Ronkainens störtsköna färgfotografi, på radarparet Laura Birn och Lauri Tilkanen som de konstnärliga klyschorna till trots inte fastnar i startblocken.

I Tilkanen har filmen en kaxig jävel, en självutnämnd narcissist vars ego endast matchas av hans klädstil och hockeyfrilla. Och vad säga om L. Birn, bioaktuell i Aleksi Salmenperäs Tomrum, som av allt att döma är oförmögen att leverera ett undermåligt rollarbete. Hon tacklar de inre och de yttre själslandskapen med samma självklarhet, med en smärta och ett vemod som smittar av sig. Se här filmen där Joy Divisions Love Will Tear Us Apart, ett ode till den olyckliga kärleken, inte klingar det minsta falskt.

Krister Uggeldahl