Kärlek och anarki visas på biograferna i höst

Filmfestivalen Kärlek och Anarki arrangeras den 17-27 september.

Repertoaren kommer att omfatta också en stor del av de filmer som skulle ha visats på vårens Season Film Festival, inhiberad på grund av coronapandemin.

Arrangörerna vill i höst igen erbjuda publiken "den magiska upplevelse som uppstår bara när man ser på film tillsammans – och samtidigt se till att festivalupplevelsen är säker, behaglig och inspirerande", säger festivalens verksamhetsledare Anna Möttölä.

Det här betyder att filmerna visas på bio, på Bio Rex, Finnkinos Kinopalatsi och Maxim, samt Kino Engel, Kino Regina, Kino Tapiola, Korjaamo Kino Töölö, Orion, Riviera, Savoy-teatern och WHS Teatteri Union.

Bland filmerna finns tunisiern Mehdi Barsaouis drama Bik Eneich/Un Fils (2019), österrikiska Sandra Wollners androidhistoria The Trouble With Being Born (2020) och fransmännen Jean-François Laguionies och Xavier Picardis nya animation Le voyage du prince (2019).

Mera information om repertoaren och om de praktiska arrangemangen med anledning av coronaläget ges under sommaren.