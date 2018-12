Blir kärlekssorgen mindre genom postmodernistisk begreppsanalys? Och lyckas Minna bli gravid?

En vanlig vardag promenerar jag nästan sex kilometer – till jobbet på morgonen och hem igen på kvällen. Sammanlagt åttio minuter, alltid samma sträcka. Det här har pågått i fyra år nu, så rutten har inte mycket av nya sensationer att bjuda på. Uttråkningsproblemet löser jag med hjälp podcaster eller sådant som finns på Yle Arenan under rubriken radiofeature, radiodokumentär, radioessä.

Senast lyssnade jag på Suvi Tuuli Katajas Kun rakkaus loppuu. Det låter som autofiktion, och är ett både rörande och irriterande försök att hantera individuella känslor med hjälp av historiserande begreppsanalys, postmodern teori och drömmar om framtida polyamorös konfliktfrihet. I klartext: två blir kära fast de har familj på var sitt håll. Konstruktivistisk relativisering av romantiken som en oss påtvingad "berättelse" hjälper inte mycket när känslorna svallar, men resonemanget är ändå intressant att lyssna på.

Programmet produceras under samlingsrubriken Radio Variaatio, som erbjudit mig sällskap under många promenader under hösten. Jag har hört gamla musiker minnas hur det var att turnera Finland runt för att spela på dansrestauranger, i Mikko Järvinens sympatiska Humppa soi – miehet kertovat. (Humpa är, som en polskfödd musiker konstaterar, ett slags foxtrot i marschtakt – finsk specialitet och i centraleuropeiska öron lika egendomlig som finsk tango.)

På Drumsö bro har min blick skymts av rörelsens tårar när jag lyssnat på Mervi Leinos gastkramande Solo Mama, en demografiskt högaktuell närstudie av hur det är att försöka bli gravid genom assisterad befruktning med donerad sperma när det kanske är för sent. Huvudpersonen Minna har lämnat en man som redan har barn i ett tidigare förhållande och inte vill ha fler. Hon har alltid velat bli mamma, och väljer drömmen om ett barn framför ett liv med honom. Men ingen medicinsk teknologi kan garantera det önskade resultatet, och lyssnaren får smärtsamt god insikt i den svidande besvikelsen vid varje ny menstruation.

I Lähde – surma menee suota myöten (ungefär "Källan – döden rör sig över kärret") undersöker konstnärskollektivet Honkasalo-Niemi-Virtanen den mytiska källan Leväluhta i Storkyro, där kvinnor och barn begravts under stenåldern. Vad som egentligen pågått där vet inte dagens arkeologer, men allt tyder på att det inte handlat om en offerplats – de som begravdes i vattnet har inte bragts om livet med våld. Med utgångspunkt i det här svårtydda dödsmotivet inringar programmakarna fakta och föreställningar om döden.

Ur en annan källa, näthatets, öser Desiree Räsänens collage Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu ("Varav hjärtat är fullt talar munnen"). Förutom människor som drabbats (bland dem en finlandssvensk radiojournalist som utpekas som förhatlig hurri) kommer också en äkta hatare till tals – en förbittrad äldre man för vilken livets många orättvisor och misslyckanden kan projiceras på sådant som att en arbetskamrat av utländsk härkomst uttalat sig förringande om hans gamla bil. En sorglig men inte hemskt förvånande inblick i den lottlösas samhällsanalys.

Programmen sänds på söndagar och torsdagar varefter de finns på Yle Arenan, länge.

Pia Ingström Litteraturredaktör