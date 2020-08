Kärlek & Anarki genomförs med säkerhetsarrangemang

Filmfestivalen Kärlek & Anarki arrangeras i höst men under nya former. Endast häften av biljetterna till varje föreställning är till salu.

Öppningsfilm på Kärlek & Anarki är Eliza Hittmans Never rarely sometimes always. Filmen, som belönades på filmfestivalen i Berlin och på Sundancefestivalen, handlar om en tonårig flicka som reser till sin kusin i New York för att göra abort. Men filmen handlar också om hälsovårdssystemet i USA.

Hälften av de filmer som visas på höstens upplaga av Kärlek & Anarki är regisserade av kvinnor. Det innebär att festivalen har nått sitt jämställdhetsmål.

Filmfestivalen arrangeras 17–27 september. En nyhet för i år är att en del av filmerna kan ses hemma, med hjälp av Festival Scope.